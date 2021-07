JLO celebra su cumpleaños 52 a lado de Ben Affleck

La diva del Bronx’, JLo, está de manteles largos, celebrando sus 52 años de vida, y los festejó a lado de Ben Affleck.A través de su cuenta de Instagram, Jennifer Lopez compartió unas fotos de su ‘cumpleaños’ a bordo de un yate.No solo presumió, su festejo, sino, su espectacular cuerpo y además con un gran beso a su novio, Ben Affleck, quien en el pasado ya tenía una gran historia de amor con ella.La cantante reveló a Ebro Darden de Apple Music por primera vez sobre su ruptura con el ex jugador, Alex Rodriguez ocurrida a principios de año.

«Una vez que me di cuenta de eso, [sucedieron] cosas. Pasaron cosas que no esperas que sucedan. Una vez que llegas al punto en el que piensas, ‘Esto no está bien para mí, o esto no se siente bien, o necesito hacer un ajuste aquí. Esto no se trata de nadie más que de mí’. Una vez que lo haces, las cosas empiezan a encajar. Creo que así es como debes procesar estos momentos”, hablo JLo.

Fuentes allegadas a Bennifer, como los denominan sus seguidores, han asegurado que ambos se encuentran felices con su reencuentro y, que de hecho, ya planean mudarse a vivir juntos.

La primera foto posada de JLo y Ben Affleck

La pareja había optado por mantener su romance alejado de las redes sociales hasta ahora que su amiga Leah Remini hizo pública una foto de su fiesta de cumpleaños.

Hasta el pasado 15 de junio, la pareja dio de que hablar despues de que Leah compartió una foto en su cuenta de Instagram, en blanco y negro, donde se ve a la pareja posando para la foto. En un video compartido por la actriz se coló esta imagen, una foto posada de JLo y Ben Affleck. (Con información de Quién)