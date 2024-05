CLAVE: CAMBIO

Qué bueno que me escribiste… creo que es hora de que aprendas algo que la vida no lo ha podido hacer. Creo que yo puedo hacerlo. Antes que nada; quiero felicitarte por tus 35 años de casada… no es nada fácil, solo se puede lograr con mucho esfuerzo y “otra cosa más”. Siempre que me han pedido consejo (me refiero consejo matrimonial) me doy cuenta de que los años no te dan experiencia… sino lo que te pasa en esos años. Bien puede ser que tengas muchos años de casada, pero si no ha pasado nada en esos años no obtienes experiencia. Por otro lado, puede ser que en un año de casada te pasen muchas cosas y es ahí en donde tienes la oportunidad de ir aprendiendo. ¿Recuerdas cómo en tus primeros años los dos eran inseparables? Ahora lo siguen, pero en otra forma… (los tienen que separar cuando se pelean) . En lo que estábamos: De recién casados iban juntos a todas partes… donde ibas, iba él… donde iba él, ibas tu. De esa manera se demostraban su amor. Ahora con el correr de los años eso va cambiando. La manera de demostrar su amor no es llevando a tu pareja a donde tú vas… sino dándole la opción de que te acompañe o no.

Lo mismo le pasa a él… si no te invita a donde él va, no es porque no te quiera, sino porque te quiere, y no te lleva a donde tu no quieres ir con él. Tienes que aprender esto, de otra manera vas a empezar a ver moros con trinchetes… o “pájaros en el alambre”. En todo caso si él te dice que quiere acompañarte… dile que mejor se quede en la casa. Por el bien de él o por el bien tuyo. El que te acompañe o no, eso no significa que te ha dejado de querer… al contrario, porque te quiere desea que te diviertas con tus amistades. Debo de aclararte que dije amistades… ¿estamos? Lo que te quiero decir es que con el transcurso del tiempo han aprendido los gustos de cada uno y pues ya saben en donde estar en pareja y en donde no. Eso se aprende y se entiende. Cierta vez me preguntó una novia sí me molestaba con quien ella bailaba y le dije que no. Que simplemente me molestaba quien bailaba con ella… no es lo mismo.

CLAVE: FEO Y MIEDO

Mira que lo he investigado por todos lados y no le encuentro sentido a lo que creemos… o nos han hecho creer. Nos han hecho creer que todo lo feo da miedo… o es de terror. Eso es una vil mentira. Hay gente que tú la ves y en vez de darte miedo te da risa. Nuestra imaginación nos puede traicionar por la simple razón de que ya nos formamos una idea de lo espantoso, del mal, del miedo… ¿quieres una prueba? ¿Quién a visto al Diablo? Nadie lo ha visto, pero nos han dicho que tiene cuernos, es de color rojo, que tiene cola. Es así como alguien se lo imaginó y pues ya si nos vienen con un diablo bonito ya no lo creemos. Recuerda que el diablo no es como lo pintan. Si a tu esposo se le apareció el diablo… lo más seguro es que de perdido se hubiera orinado… de perdido. Lo más seguro es que eso te dijo para que le perdonaras lo que te hizo. Ahora es muy tu problema si le crees y si le perdonas. En esos casos no me gusta meter mi nariz. Son muy sus problemas y de nadie más… bueno, si quieren invitar a alguien más pues adelante, pero después no me vengan con que no sabes qué hacer con el regadero de tepache. En realidad, tu esposo ya te tomó la medida… así de sencillo. Ya sabe que decirte cada vez que la riegue… y te que se le apareció el diablo y que no lo volverá a hacer. Lo que te quiero decir es que cada vez que se le ponga una mujer bonita te va a decir que se le apareció el diablo y que él es débil. Si no me crees te vas a acordar de mí. Si fuera en realidad que se le aparece el diablo… nunca más le gustaría que se le volviera aparecer así se le encimen todas las mujeres el mundo. ¿Ves como el diablo no es feo? Recuerda lo que dije líneas arriba… “El diablo no es como lo pintan”.