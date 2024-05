ALTA DE FE… RIA

Se encuentran dos comadres y una le dice a la otra…

¿Ya sabe lo que se anda diciendo por ahí de su hijo comadrita?

No comadrita… ¿cuál es el chisme?

No se vaya a molestar comadrita-

Y ¿por qué me he de molestar comadrita?

Pos, por lo que se anda diciendo comadrita-

Y que se anda diciendo comadrita-

Pues que su hijo es gay comadrita-.

Eso no es cierto comadrita… el novio de mi hijo ese si es gay-

Se le ha llamado “Catedral de Cristal”. Y es que viéndola por fuera y por dentro todo es de cristal… de ahí su nombre. Se encuentra en la ciudad de Los Ángeles Ca. Hace años que a la congregación de esta Catedral se le vino a la mente tener un “paseo por la fe”… también conocido como “camino de la fe”… para todas aquellas personas que quisieran pagar la insignificante cantidad de 3 000 dólares. Esto era para aquellas personas ya muertas que su familia quisiera que perduraran para la posteridad tener una plaquita con su nombre y su texto bíblico favorito . Ahí no hay cenizas, ni restos mortales de nadie… sólo una piedra incrustada en el piso con el nombre de la persona y su texto bíblico.

Esto había sido así por más de 30 años… pero ahora hay un problema. La congregación de esta Catedral se ha declarado en bancarrota y aquí está el problema… que los que han comprado la Catedral tienen pensado en remodelar la Catedral y esas piedras con los nombres de los que han muerto y que han pagado los 3 000 dólares piensan moverlas.

Cuando estaban pegando la piedra en el piso se le dijo a la familia que esa piedra se quedaría para la posteridad… pero esa posteridad no es posteridad… fueron solo unos años.

Como para consolar a las que han pagado esta “mínima” cantidad de dólares, se les ha dicho que ahora pueden ver esa piedra por Internet, pero eso no es lo que quieren los que pagaron. La posteridad no les duró mucho tiempo.

El camino de la fe… ya no pudo seguir siendo eso… y todo por falta de FE-ria.

Que poca fe la de estas personas.

————————————————————————

Llega un “hombre delicado” (gay) a la plaza donde lo está esperando su “amiga”… trae una cara de “fuchi”.

Mira nomas que cara traes, babosa…-

El otro nomas lo mira.

Que acaso no te da vergüenza venir por toda la calle con esos gestos que parece que chupaste limón sonsa. El otro nomas lo escucha y se sigue agarrando el estómago.

Ya deja de estar haciendo pucheros, me da cosa verte así manita. Me puedes decir que es lo que te pasa?

Me cayó mal el pollo-. Le contesta.

Pues ya no le hables babosa, castígalo, castígalo, castígalo.

Hace tiempo una organización medioambiental ha puso en la mesa una propuesta “indecorosa” … ponerle nombre de políticos a los huracanes.

Desde 1953 la Organización Metereológica Mundial otorga nombres genéricos a los huracanes… por ejemplo tenemos el de Katrina, Sandy…

Se les metió en la cabeza poner nombre y apellido a los huracanes.

En México se podría hacer lo mismo… poner nombre a los desastres, desde hambres, matanzas, temblores… hasta desgracias.

Sí se pone nombre a los puentes, jardines, plazas, mercados, carreteras… no veo porque no se le ponga nombre a los huracanes.

¿Sabe porque me gustaría que se le pusiera nombre de hombres a los huracanes? Por la sencilla razón de que la mayoría de los huracanes que han llevado nombre femenino han sido muy desastrosos… ¿casualidad? Puede ser. A lo mejor le haríamos un bien a la tierra si se le pone nombres masculinos… nada perdemos con intentarlos ¿no?

Me gustaría que en México que a todos los desastres, tragedias… se les pusiera el nombre de AMLO… para que no se nos olvide nunca este engendro de…

—————————————————————————————–

Los japones inventaron un aparato que en pocos minutos atrapaba a los ladrones.

Lo probaron en Francia y en 10 minutos atrapó a 1000 ladrones.

Lo probaron en EU y atrapó 300 ladrones en 15 minutos.

Lo probaron en Alemania y en 15 minutos atrapó más de 550 ladrones.

Lo probaron en Mexico y en menos de 2 minutos ya lo habían robado.

—————————————————————————————–

Mami, mami Miguel me propuso matrimonio-.

Qué bueno hija, felicidades… no lo dejes ir hija-

No estoy muy segura de quererme casar con él mama-

Pero, ¿por qué hija?

Es que no cree en el infierno- Tu cásate con él, y yo me encargo de que crea en el infierno hija.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlas llegar a:

egammaliel9.10@gmail.com