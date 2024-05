Te contamos todos los detalles del Met Gala 2024

La Gala Met, celebrada el pasado lunes en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, es uno de los eventos más destacados en el mundo de la moda. Organizada por la icónica editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, reúne a una amplia gama de celebridades de Hollywood, músicos, diseñadores, artistas y figuras prominentes del deporte. El objetivo principal de la gala es recaudar fondos para el Instituto del Vestido del museo, contribuyendo así a la conservación de prendas que abarcan desde el siglo XV hasta la actualidad.

Cada año, la gala tiene una temática específica a la que los asistentes deben ceñirse en su vestimenta. En esta ocasión, la temática llevó por nombre «Bellas durmientes: el despertar de la moda», basada en el libro «El jardín del tiempo» del escritor inglés J.G. Ballard. Este enfoque creativo desafió a los invitados a reinterpretar el concepto del tiempo y la moda, dando lugar a interpretaciones únicas y fascinantes en la alfombra roja.

La Met Gala se ha convertido en un escaparate de la creatividad y la innovación en la moda, donde los diseñadores y las celebridades colaboran para crear looks memorables que generan tendencias y conversaciones en todo el mundo. Este año, se destacaron diseños extravagantes que evocaban la naturaleza y la fantasía, con vestidos que parecían flores en floración, árboles en crecimiento y paisajes oníricos. Entre los asistentes más destacados de la gala estuvieron personalidades como Rihanna, conocida por su audacia en la moda, quien lució un impresionante vestido de capa con detalles florales que capturó la temática de manera espectacular. Otros invitados, como Kim Kardashian, también sorprendieron con interpretaciones únicas y arriesgadas de la temática, agregando su propio estilo y personalidad a sus atuendos.

Además de ser un evento de moda, la Gala Met también es una plataforma para abordar temas importantes en la industria, como la sostenibilidad y la inclusión. Este año, se destacaron iniciativas que promueven la moda ética y el respeto por el medio ambiente, reflejando una creciente conciencia sobre la importancia de la moda responsable.

Una de las primeras en llegar a la red carpet fue precisamente Anna Wintour. La editora de Vogue lució un diseño de Loewe en el que flores fueron el sello indiscutido del saco que respetó de manera literal el dress code de este año. El copresidente de la gala, el músico Bad Bunny, no fue a lo seguro y optó por un traje de Maison Margiela.

La ex Game of Thrones, Gwendonline Christie, impactó con un vestido hecho a medida del belga Maison Margiela, y no descuidó todos los detalles de su estilismo, desde su cabello descontrolado hasta su maquillaje en sintonía con el diseño.

La consultora de moda Alexandra Michler Kopelman, en tanto, optó por un vestido de la diseñadora Emilia Wickstead.

Uno de los looks más esperados de la noche fue el del copresidente de la gala de este año, el actor Chris Hemsworth. La estrella de Hollywood se inclinó por un traje básico de tres piezas, sobrio, sin estridencias. Por su parte, su esposa, Elsa Pataky, lució un diseño de Tom Ford -al igual que su marido-, con transparencias y con un estilismo, con corona y una larga trenza, reminiscente a las princesas de cuentos de hadas, según lo que ella ha transmitido.

Lily James eligió para la ocasión un diseño de Erdem en tono rosa, con apliques en negro, se maquilló de manera sobrio y lució su cabello tirante para que el diseño hable por sí solo. La argentina Luciana Barroso, que llegó acompañada de su esposo, Matt Damon, lució un vestido de Dior muy elegante. En cuanto al look de Emma Chamberlain, la famosa youtuber estadounidense, la joven deslumbró con un vestido ajustado al cuerpo de Jean Paul Gaultier.

La hija de Anna Wintour, Bee Schaffer Carrozzini, volvió a lucir impecable en la gala del Met con un diseño en blanco y negro con transparencias de Alexander McQueen. Por su lado, la presentadora y escritora La La Anthony, también optó por un vestido del recordado diseñador, que acompañó con un estilismo fiel a la tendencia coquette. La actriz y cantante Lea Michele se mostró muy cómoda con un diseño en tono celeste con apliques florales, en sintonía con la temática propuesta.

La coanfitriona del evento Zendaya, se llevó todas las miradas con su look. La actriz de Desafiantes siempre deja su huella en la gala, desde el momento en que deslumbró con un look de Cenicienta hasta cuando lució un diseño inspirado en Juana de Arco. Este año, eligió un vestido de Margiela por John Galliano al que acompañó con un maquillaje impecable de Pat McGrath y un fascinator que también se destacó por la atención a los detalles a los que siempre está atento su estilista, Law Roach.

La actriz de Sex and the City y …And Just Like That, Sarah Jessica Parker, toda una fashionista, fue al evento con el conductor Andy Cohen y eligió para la noche un vestido de Richard Quinn. El realizador de Desafiantes, Luca Guadagnino, se mostró muy chic con lentes al llegar a la red carpet. La actriz de El Oso, la talentosa Ayo Edebiri, también se alineó a la tendencia de las flores con un diseño custom de Loewe.

La coanfitriona Jennifer Lopez lució un vestido de Schiaparelli que remarcó su figura, con transparencias y detalles bellísimos, como las perlas plateadas que se destacan a la vista. De acuerdo a la actriz y cantante, el diseño llevó más de 800 horas de trabajo de bordado.

La Gala Met de este año fue un evento extraordinario que combinó la creatividad, la moda y la filantropía en un espectáculo deslumbrante. Con su temática inspiradora y sus impactantes looks, la gala continúa siendo un referente en la industria de la moda y un evento imperdible para los amantes del arte y la creatividad.