Entran en vigor nuevas tarifas para la ciudadanía y residencia permanente de EU

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) ha implementado nuevas tarifas para sus trámites a partir del 1 de abril, marcando el primer aumento en casi ocho años. Este ajuste tarifario, anunciado previamente en enero, impacta diversos procesos, incluidos los de naturalización y residencia permanente. La tarifa para el proceso de naturalización, que permite a los solicitantes convertirse en ciudadanos estadounidenses, ha aumentado a 760 dólares. Este proceso implica una serie de pasos, incluida la presentación de formularios y la realización de una entrevista en la que se evalúan los conocimientos cívicos y el dominio del idioma inglés. Por otro lado, el costo del proceso para obtener la residencia permanente, que otorga a los solicitantes el estatus de residente legal en los Estados Unidos, ahora es de mil 440 dólares. Esta tarifa incluye el proceso de datos biométricos, que implica la toma de huellas dactilares y fotografías para verificar la identidad del solicitante. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) ha implementado nuevas tarifas para sus trámites a partir del 1 de abril, marcando el primer aumento en casi ocho años. Este ajuste tarifario, anunciado previamente en enero, impacta diversos procesos, incluidos los de naturalización y residencia permanente. La tarifa para el proceso de naturalización, que permite a los solicitantes convertirse en ciudadanos estadounidenses, ha aumentado a 760 dólares. Este proceso implica una serie de pasos, incluida la presentación de formularios y la realización de una entrevista en la que se evalúan los conocimientos cívicos y el dominio del idioma inglés.

Por otro lado, el costo del proceso para obtener la residencia permanente, que otorga a los solicitantes el estatus de residente legal en los Estados Unidos, ahora es de mil 440 dólares. Esta tarifa incluye el proceso de datos biométricos, que implica la toma de huellas dactilares y fotografías para verificar la identidad del solicitante.

Este aumento en las tarifas de USCIS ha generado diversas reacciones entre los inmigrantes y defensores de derechos de inmigrantes. Algunos argumentan que estas tarifas más altas dificultan aún más el acceso a la ciudadanía y la residencia permanente para aquellos que buscan establecerse en los Estados Unidos de manera legal. Sin embargo, USCIS ha afirmado que estos ajustes son necesarios para cubrir los costos operativos y mejorar la eficiencia en el procesamiento de solicitudes.

Además de los cambios en las tarifas para la naturalización y la residencia permanente, USCIS también ha ajustado las tarifas para otros trámites, como los relacionados con visas de trabajo, peticiones familiares y otros servicios. Estos cambios reflejan la realidad de un sistema migratorio en constante evolución y la necesidad de adaptarse a las demandas y costos asociados con la gestión de la inmigración en los Estados Unidos.

El costo de proceso de naturalización aumentó a 760 dólares mientras el proceso para hacerse residente permanente costará mil 440, en este último caso la tarifa incluye el proceso de datos biométricos.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) ha aumentado desde hoy los costos de los permisos de trabajo a 520 dólares, debido al alto volumen de solicitudes y a los problemas de procesamiento que ha enfrentado la agencia en los últimos tiempos. Este aumento representa un cambio significativo en comparación con los precios anteriores y refleja la necesidad de USCIS de adaptarse a la creciente demanda y los costos asociados con la gestión de los trámites migratorios.

Entre los mayores incrementos se encuentra el de la visa H-1B, utilizada por trabajadores extranjeros altamente calificados. El costo de este trámite ha aumentado de 10 a 215 dólares, lo que representa un ajuste considerable para aquellos que buscan trabajar en los Estados Unidos bajo este programa.

Ur M. Jaddou, directora de USCIS, ha afirmado que estos cambios en las tarifas son necesarios para permitir a la agencia brindar decisiones más oportunas a los solicitantes. USCIS, que financia la mayor parte de sus operaciones con tarifas migratorias, ha enfrentado críticas por las demoras en los trámites y la carga de trabajo en constante aumento. Es importante destacar que existen exenciones de tarifas y descuentos disponibles para ciertos solicitantes, como las víctimas de trata de personas y violencia doméstica de bajos recursos, así como los miembros del servicio militar estadounidense. Estas medidas buscan garantizar que aquellos que enfrentan circunstancias especiales no se vean afectados negativamente por los cambios en las tarifas.

En general, el aumento en las tarifas de USCIS refleja la complejidad y la dinámica del sistema migratorio de los Estados Unidos, así como la necesidad de la agencia de adaptarse a medida que evolucionan las demandas y los desafíos en el ámbito de la inmigración.

También dará un descuento de 50 dólares para las personas que hagan sus trámites en internet y se ampliaron los requisitos de elegibilidad para los solicitantes de bajos ingresos.

Para solicitar la residencia permanente, también conocida como Green Card, en Estados Unidos, hay varios requisitos que los solicitantes deben cumplir. Estos requisitos pueden variar dependiendo de la categoría bajo la cual se está solicitando la residencia, como a través de un familiar, empleo, asilo u otros programas especiales. A continuación, se detallan los requisitos generales y algunos de los más comunes para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

En primer lugar, los solicitantes deben tener un estatus migratorio válido en Estados Unidos que les permita solicitar la residencia permanente. Esto puede incluir tener una visa de trabajo, estudiante, inversionista o estar bajo otro estatus migratorio que permita la solicitud de ajuste de estatus.

Además, los solicitantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad específicos para la categoría bajo la cual están solicitando la residencia permanente. Por ejemplo, si están solicitando a través de un familiar, deben demostrar el parentesco y cumplir con los requisitos de elegibilidad para ese tipo de solicitud.

Los solicitantes también deben cumplir con los requisitos de admissibility, que incluyen no tener antecedentes penales graves, no representar una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, y no tener violaciones graves de inmigración, entre otros.

Es importante destacar que algunos solicitantes pueden ser elegibles para ajustar su estatus dentro de Estados Unidos, mientras que otros pueden necesitar solicitar la residencia permanente desde fuera del país a través de un proceso consular.

Además de los requisitos de elegibilidad y admissibility, los solicitantes también deben completar y presentar todos los formularios requeridos por USCIS, junto con la documentación de respaldo necesaria, como certificados de nacimiento, pasaportes, pruebas de relación familiar o laboral, entre otros.

Los solicitantes también deben pagar las tarifas correspondientes a la solicitud de residencia permanente, que pueden variar dependiendo de la categoría y el proceso de solicitud.

Una vez que se ha presentado la solicitud y se han completado todos los requisitos, los solicitantes pueden ser programados para una entrevista en una oficina de USCIS, donde se les harán preguntas sobre su solicitud y su elegibilidad para la residencia permanente.

Después de la entrevista, USCIS revisará la solicitud y tomará una decisión sobre la elegibilidad del solicitante para la residencia permanente. Si la solicitud es aprobada, el solicitante recibirá una Green Card, que le otorga el estatus de residente permanente en Estados Unidos.

Para solicitar la ciudadanía estadounidense a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la ley. Estos requisitos pueden variar según la situación individual de cada solicitante, pero en general incluyen lo siguiente:

Ser mayor de 18 años: Los solicitantes deben ser mayores de 18 años para solicitar la ciudadanía estadounidense. Los menores de edad pueden adquirir la ciudadanía a través de sus padres, pero el proceso es diferente.

Ser residente permanente: Los solicitantes deben haber sido residentes permanentes legales de los Estados Unidos durante un período de tiempo específico antes de poder solicitar la ciudadanía. Este período de tiempo varía dependiendo de cómo obtuvieron la residencia permanente.

Cumplir con el requisito de residencia continua: Los solicitantes deben haber residido de manera continua en los Estados Unidos durante un período de tiempo específico antes de solicitar la ciudadanía. Este período de tiempo también varía según cómo obtuvieron la residencia permanente.

Cumplir con el requisito de presencia física: Los solicitantes deben haber pasado cierta cantidad de tiempo físicamente presentes en los Estados Unidos antes de solicitar la ciudadanía. Este requisito asegura que los solicitantes tengan una conexión significativa con el país.

Tener buen carácter moral: Los solicitantes deben demostrar que tienen un buen carácter moral, lo que significa que no tienen antecedentes penales graves ni han cometido actos que vayan en contra de las leyes de inmigración de los Estados Unidos.

Tener conocimientos básicos del idioma inglés: Los solicitantes deben poder leer, escribir y hablar inglés básico. Algunas personas están exentas de este requisito debido a su edad o a ciertas discapacidades.

Tener conocimientos básicos de educación cívica: Los solicitantes deben tener un conocimiento básico de la historia y el gobierno de los Estados Unidos. Esto se evalúa a través de un examen de educación cívica que los solicitantes deben aprobar.

Demostrar apego a los principios de la Constitución de los Estados Unidos: Los solicitantes deben estar dispuestos a apoyar los principios de la Constitución de los Estados Unidos y estar dispuestos a cumplir con las leyes del país.

Una vez que los solicitantes cumplen con estos requisitos, deben completar y presentar el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, junto con la tarifa correspondiente y la documentación de respaldo necesaria. Después de presentar la solicitud, los solicitantes pueden ser programados para una entrevista con un oficial de USCIS, donde se les harán preguntas sobre su solicitud y su elegibilidad para la ciudadanía. Si la solicitud es aprobada, los solicitantes participarán en una ceremonia de naturalización donde se les otorgará la ciudadanía estadounidense.