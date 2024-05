CARÁCTER FUERTE

Hace muchos años, pero muchos años fui invitado a un aniversario de bodas… nada mas y nada menos cumplían 60 años de matrimonio.

No es nada fácil cumplir tantos años de casados… nada fácil.

Ya en la fiesta estuve observando a Don Juanito y lo vi muy feliz. Estuve pensando en hacerle una pregunta. Esa pregunta debería encerrar muchas cosas… no una solo respuesta.

Cuando por fin se me vino a la mente la pregunta me acerqué a Don Juanito. Ofrezco disculpas por la palabra que voy a escribir, solo quiero ser puntual en lo que me dijo Don Juanito.

Don Juanito, ¿cuál es el secreto para durar tantos años de matrimonio?

Don Juanito sonrió y me llevó aparte de la fiesta.

¿Quieres repetir la pregunta por favor?

Claro que si don Juanito. ¿Cuál es el secreto para durar tantos años casados?

Una vez mas Don Juanito sonrió como disfrutando la respuesta que me iba a dar.

Mira Gamita, para que haya un pleito… se necesitan dos pendejos. Yo… nunca he sido uno.

Luego nos quedamos platicando por un buen rato sobre sus experiencias en la vida matrimonial.

No es nada fácil quedarse callado, porque entonces la otra persona va a creer que ya ganó. Otro consejo que me dio es; no responder inmediatamente a una agresión verbal. Piensa muy bien en lo que le vas a responder. Si le vas a responder procura dar un golpe certero. Si no puedes mejor no lo hagas, porque lo mas seguro es que te va a responder mas fuerte y te va a ganar. Muchos consejos me dio Don Juanito los cuales me han ayudado a librarme de muchos problemas. Un hombre muy sabio.

Consejos no solo para mi vida matrimonial… consejos generales. Pero el que más útil me ha sido es… “Se necesitan dos pendejos para un pleito”.

Recuerdo que estando trabajan en una taquería había mesas para que los clientes la usaran. Cierta vez llegaron dos muchachos y se sentaron en la mesa… en vez de usar las bancas. Salí y les pedí de favor que usaran correctamente la mesa, ya que era para el uso de los clientes. Se me quedaron viendo los dos muchachos, escupieron al piso y de mala gana se sentaron en la banca.Otros muchachos que eran clientes de la taquería se pararon como para apoyarme. No dije nada me metí a la taquería, no sin antes agradecer a los dos muchachos que se sentaran correctamente.

Cuando se fueron los dos muchachos, los otros se acercaron y me dijeron que porque no había hecho nada cuando ellos escupieron al piso. Les dije que para mí eso no significaba nada, solo era un escupitajo al piso. Ellos me explicaron lo que significa eso en un pleito. Para mi no significa nada. Me acordé de Don Juanito. Se necesitan dos… y yo no voy a ser uno de ellos. Y es que es muy fácil empezar un pleito… pero antes de empezar el pleito hay que ver las posibilidades de ganar. Si no las hay… ni para que empezar. Hay quienes empiezan una discusión sin tener argumentos. Así no se puede discutir. Eso sería discutir por discutir y pues así no se llega a nada. Hay quienes discuten insultando… tampoco es así. Y es que cuando la persona se siente acorralada y sabe que no tiene argumentos para la discusión, pues no le queda otra cosa más que insultar. De muchos es conocido lo que pasó la semana pasada con el boxeador Saul “El Canelo” Alvares y el promotor Oscar de la Hoya. Hubo un pleitazo que casi llegaban a los golpes. En realidad, ignoro el origen del pleito… además de que no me interesa saberlo. Pero hay algo que me llamó la atención… la facilidad de insultar del Canelo. Habló hasta por los codos. Creo que; no gana quien insulta más. Gana el que se queda callado dejando que la otra persona deje ver su carácter. Deje ver de qué esta hecho su corazón.

No es el que grita mas fuerte… NO, NO y NO. La verdad que lo que dijo “El Canelo” confirmó lo que muchos decíamos de él. Mis respetos no para su carrera boxística… no creo mucho eso de que sea el mejor libra por libra. Tengo argumentos para respaldar lo que digo. Mis respetos para lo que ha hecho con lo que ha ganado. Lo ha sabido invertir y eso es loable. Pero deja ver que lo suyo no es hablar, porque insulta y ofende porque no tiene argumentos para discutir. Hasta donde tengo entendido es que De la Hoya lo va a demandar por todo lo que le dijo El Canelo. ¿Hasta donde llegaran con este pleito? Si el abrir la boca me va a costar lo que gano en una pelea… creo que no tengo carácter fuerte, es débil porque a la menor provocación caigo.

