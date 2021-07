#FreeBritney: Congresistas de EU presentan nueva Ley sobre tutelas

El movimiento #FreeBritney, generó que dos congresistas estadounidenses de diferentes partidos, presentaron esta semana, un proyecto de ley, la cual busca facilitar los cambios en la tutela legal de la cantante Britney Spears, así como a otras personas afectadas por la misma medida.

A esta iniciativa se le nombró como «ley de libertad y derecho a emanciparse de la explotación» (freedom and right to emancipate from exploitation act), y que pone de ejemplo a la princesa del pop, en respuesta al movimiento #FreeBritney. «Con la FREE Act, liberaríamos a Britney junto a la innumerable cantidad de ancianos y personas con discapacidades abusadas y explotadas por un sistema roto», aseguró en un comunicado el congresista demócrata Charlie Crist (Florida), impulsor del proyecto junto a la republicana Nancy Mace (Carolina del Sur).

¿En qué consiste la “Ley Britney”?

Al aprobarse la ley, se permitirá que toda persona bajo tutela, pueda solicitar el retiro de su tutor, reemplazarlo por otro familiar, empleado público o bien un profesional privado. Actualmente, las personas afectadas que están bajo una tutela legal, tiene que demostrar que se ha perpetrado abuso o fraude para lograr cambios sustanciales, algo difícil ya que el propio diseño del mecanismo legal reduce sus competencias y han de estar en todo momento representados por un abogado designado por los juzgados. El caso de Spears ha provocado la simpatía de los republicanos porque, a su parecer, la tutela impuesta sobre la artista infringe algunos de los principios básicos más importantes de su ideología, como el individualismo, la libertad y la independencia del Estado.

El movimiento #FreeBritney, es porque la cantante Britney Spear se encuentra en la batalla legal que libra contra su padre, Jamie Spears, por la tutela que desde hace 13 años controla todos los aspectos de su vida.