Eiza González embajadora de Bulgari, la primera mexicana en lograrlo

Eiza González, la actriz mexicana, con su belleza e imagen está acaparando a las grandes marcas en el mundo de la moda, además de triunfar en el ámbito cinematográfico americano, ya que ahora será la embajadora de la marca italiana Bulgari.

Con este nuevo proyecto, la actriz de Hollywood, se convierte en la primera mexicana y latina en ser la imagen de la empresa dedicada a las joyas y artículos de lujo.

Por medio de un comunicado informativo, de parte de WWD, Eiza González manifestó estar agradecida por representar a las mujeres latinas e inmigrantes de todo el mundo, pues hay que recordar que la actriz comenzó su carrera en México y se mudó a Estados Unidos para buscar oportunidades en Hollywood.

«La joyería es muy personal para mí y las piezas adecuadas se pueden usar durante toda la vida. Por eso estoy tan emocionado de unirme a BVLGARI como embajador de la marca» dijo la actriz mexicana.

Además fue entrevistada por la revista ELLE, donde se pudo apreciar la felicidad de la mexicana al colaborar con este nuevo proyecto, donde da oportunidad y visibilidad a las mujeres de México.

Al crecer, tuve muchos problemas para ver a mujeres como yo en marcas de alta gama, así que lo que me importa es que Bulgari actúe y permita que las nuevas generaciones sientan que tienen una oportunidad», indicó en su entrevista con la revista en su edición estadounidense. Con un entallado vestido blanco y unos aretes, anillo y collar en tonos verdes que contrastan a la perfección, Eiza González hizo público su nuevo proyecto, desde sus redes de Instagram.En otras fotografias, la mexicana porta un palazzo negro y unos aretes, pulseras, anillo y collar discreto en color dorado. El escenario es más cálido y deja ver el contraste entre las piezas y su piel dorada. Anteriormente Eiza González fue parte de la imagen del perfume Louis Vuitton, ahora de la joyería italiana Bulgari.

La ardua carrera de la mexicana Eiza González cosecha triunfos cada vez más, y en esta ocasión la actriz se posicionó entre los 5 famosos más taquilleros de Estados Unidos. Por medio de las redes sociales como Instagram y Twitter, el comunicado oficial del portal The Numbers, el esquema especializado en conteo de taquilla local en la nación americana, donde la posicionó en el quinto lugar del conteo. «Normalmente, nunca comparto cosas como esta, pero esto va para todas las personas que me dijeron que una mujer (inserte mi nacionalidad o cualquier estereotipo que se me haya atribuido) no podía ser protagonista, o que a la gente no le importaba. Bueno, mírenme ser la mujer más taquillera. «Esto va para mis mexicanos y latinos, porque nos merecemos ser vistos. Y gracias a ustedes por el apoyo, porque ustedes son los que van al cine», publicó en sus redes la actriz de 31 años. La información del portal antes mencionado, señala que en la lista de las estrellas más taquilleras de 2021 están las películas que tuvieron un papel principal en 2021, y los dos años anteriores en taquilla nacional.

«El puntaje de estrellas en esta lista representa los puntos asignados a cada una de las principales estrellas de las 100 mejores películas (según la taquilla nacional) en el año actual y los dos anteriores”. «Por aparecer en la película número uno en un año, una estrella obtiene 100 puntos; la película número dos, 99 puntos, y así sucesivamente. Esto recompensa a los actores por aparecer en una serie de filmes exitosos en el transcurso de tres años más que por protagonizar solo un enorme éxito durante el mismo periodo», cita el comunicado. «Me sentí desmoralizada pero me esforzaba por creer en mí mismo cuando mucha gente no lo hacía. Bueno, a la gente sí le importaba. Esto es obra de la gente. Puede que no sea enorme para algunos, pero para mí, es un momento que nunca pensé que vería», escribió Eiza en Instagram.