Así se encuentra la salud de Belinda, tras enfermar de COVID-19

Recientemente se dio a conocer que la cantante contrajo el coronavirus, sin embargo, no se había dado a conocer su estado de salud

Hace unos días, la cantante Belinda reveló en una entrevista haber dado positivo a Covid-19 por lo que no había podido recibir la vacuna debido a que se encontraba enferma.

Fue durante una plática con Agencia Reforma, sobre su nuevo sencillo, que «Beli», dio a conocer que se había contagiado durante la tercera ola del coronavirus. La noticia alarmó a sus seguidores, quienes se preocuparon por la intérprete, quien no reveló más detalles sobre su estado de salud ni la gravedad de su caso.

Sin embargo, la también actriz dijo a un medio nacional que se encontraba en la última etapa de su recuperación, la cual decidió pasarla en su casa de Ciudad de México, presuntamente, para estar más cerca de Christian Nodal, su prometido. Christian Nodal se mantiene en Silencio, Nodal también se había mostrado muy hermético en redes sociales, sin comentar sobre la salud de su pareja, sin embargo, la misma Belinda calmó a sus preocupados fans al compartir un video que disipó cualquier duda. La intérprete de ‘Luz sin gravedad’ parece estar mucho mejor de salud, pues decidió actualizar las historias en su Instagram, donde compartió un clip donde aparece en pijama tomando de la mano a Christian Nodal.

La cantante aparece recostada en una silla muy peculiar en forma de burbuja, en pijama de animal print y sandalias tipo Crocs posando junto a su prometido, lo que hace suponer que ya ha pasado la etapa de contagio.

A pesar de no decir nada verbalmente en el video, la cantante luce muy relajada, por lo que se intuye que se ha recuperado totalmente de la enfermedad. Belinda y Christian Nodal no dejan de ser noticia desde que ambos anunciaron su compromiso, convirtiéndose en la pareja del momento, por lo que los fans esperan que pronto anuncien la fecha para unir sus vidas en matrimonio.