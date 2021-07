Aracely Arámbula y sus hijos no se vacunarán contra el covid-19; estas son sus razones

En una entrevista Aracely Arámbula dejó en claro que ella y sus hijos no piensan vacunarse contra el covid-19, pero también explicó sus motivos.

La actriz asegura que por lo pronto continuará cuidándose para prevenir un contagio de COVID-19.

Arámbula reveló que ni ella ni sus hijos se vacunarán contra el covid-19. Sus razones para no aplicarse el fármaco ha causado una polémica en las redes sociales.

Ni Aracely Arámbula ni sus hijos se vacunarán contra el COVID-19

Sobre la vacunación contra el covid-19, Aracely Arámbula comentó en una entrevista con el programa “YouTube Do It”, que no se aplicará la vacuna y tampoco lo hará con sus hijos porque tiene sus razones.

“No, no me he vacunado, mis hijos y yo, por lo pronto, estamos cuidando mucho el sistema inmune. Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperar un poquito”.

Aún no se sabe qué es lo que piensa Luis Miguel, padre de los niños acerca de la decisión de su ex pareja.

Aracely viajó a Acapulco para ser parte del lanzamiento de un programa mde TV. Su decisión personal ha generado polémica en las redes sociales porque no piensa acceder. A nivel mundial la vacunación masiva es vista como la única posibilidad para que la pandemia llegue a su fin.

La actriz y cantante señaló que continuará cuidando su sistema inmunológico con alimentación saludable y seguirá con las medidas sanitarias que se requieren.

“Respeto a toda la gente que se quiere vacunar, pero yo por el momento no. Pero seguimos los consejos de cuidado, no caso a fiestas, no hay reuniones o son con muy poquita gente, usamos gel y cubrebocas para disminuir el riesgo de contagio”

La ex de «El Sol» reconoció que esta pandemia ha sido una etapa difícil para la humanidad y aunque sus consecuencias han sido negativas, ella prefiere tomar una actitud positiva.

“Las cosas no pueden continuar de la misma manera, por equis razón. Eso no quiere decir que tengas que pasarla mal. Esta pandemia nos enseña que la vida se va muy rápido y debemos aprovecharla en lugar de estar discutiendo o peleando” La actriz mexicana está a a punto de iniciar una gira por Estados Unidos con una obra de teatro donde lleva el papel principal. Visitará Atlanta, El Paso, Texas, y Los Ángeles.