ASI EMPEZÓ LA VIDA

Esta semana pasada salió una nota en un periódico en donde las doctoras y enfermeras estaban emocionadas porque en una cesárea habían visto la vida desde un punto donde casi no se da. Un bebé dentro de la bolsa amniótica (placenta) sin reventar. Normalmente cuando es cesárea se revienta la placenta para poder sacar al bebé del vientre de la madre.

El bebé esta a punto de empezar “otra vida” fuera del vientre de la madre, que por 9 meses lo estuvo manteniendo en su vientre. Ya no más será alimentado por el cordón umbilical, ahora su alimentación será muy diferente… nada que ver con su alimentación que había tenido en el vientre de su madre. ¿Cómo es posible este proceso? Solo Dios lo sabe. Un proceso que por mas que se nos explique esta fuera de nuestra mente. Es una maravilla la gestación de un bebé. Desde su concepción hasta su nacimiento. Un nuevo ser que es muy diferente a la mamá y el papá. Tendrá su propio código genético. Su ADN dirá si es hombre o es mujer… todo esta en su ADN. Su color de piel, ojos, color de pelo, su estatura, su risa, su mirada, su modo de caminar, de hablar… todo está ya en su ADN. Nada estará fuera de su código. Es muy diferente a su madre y padre.

Por eso, cuando se habla del aborto, ignoran y quieren hacer creer que es solo un pedazo de carne que nada tiene que ver con una persona… BESTIAS. ¿Cómo es posible que piensen o crean esta estupidez? Se necesita ser demasiado animal o ignorante (no inocente) para creer que no es una persona en proceso. Me hubiera encantado ver esa bolsa amniótica con ese bebé dentro. Ver cómo está conectado con el cordón umbilical. Ver como mueve sus manitas, como late su corazón, como mueven sus ojitos… Creer que todo esto no es otra cosa mas que un milagro, la vida es un milagro. Por eso me repugna el aborto. Si no acepto que un hombre crea en el aborto… menos a una mujer. Me quedé pensativo cuando vi la nota… me quedé maravillado. Pensar que de la unión de un óvulo y un espermatozoide parte una nueva vida… en serio que hay que ser muy BESTIAS para no creer en Dios. Estaba pensando y empecé a imaginar como sería el principio de la vida según los que creen en la evolución. Y pues solté mi imaginación. Hace miles de millones de años apareció una célula… con todos los elementos que contiene una célula. Brinqué todos los pasos para no tomar tiempo. Una célula con su núcleo, nucleolo, lisosomas, mitocondrias, citoplasma, ribosomas, aparato de Golgi, membrana citoplásmica… y muchos más elementos que pertenecen a una célula. Esta célula apareció de no sé dónde y no sé cómo… pero apareció.

Bien, ya tenemos la célula… prosigamos. Han pasado millones de años.

No sé cómo es que se mantuvo viva, y lo digo porque una célula necesita ser alimentada, de otra manera muere en menos de unos minutos. Pero bueno, sigue viva la célula… no sé cómo, pero sigue viva. Luego, ésta célula empieza a dividirse para dar lugar a otra célula idéntica de lo que era la primera. Ahora menos sé cómo siguen vivas estas dos células si no se pueden alimentar por si solas, pero sigamos. Estas células se siguen multiplicando. Llega a un grado que ya son muchas células que sigo sin entender como es que siguen vivas si no están siendo alimentadas. Han pasado millones de años. Ya tenemos un buen “bonche” de células todas parecidas. Ahora las células piensan y llegan a una conclusión… hay que hacer otro tipo de células. Las primeras células son de… o para un musculo. No sé cuál músculo, pero… lo es. Entonces piensan que es hora de empezar a hacer el sistema digestivo. Y empiezan a hacer las células que vendrán a formar el sistema digestivo. Han pasado millones de años… miles desde la primera célula. Se tendrá que formar células para la boca, laringe, estomago, intestino delgado (con sus diferentes partes y funciones). Luego se hacen las células del intestino grueso… otros cientos de años. Todavía no me explico como es que no han muerto las células si todavía no hay la forma de alimentarlas… pero sigamos. Las células que ya están piensan en que es hora de hacer otro tipo diferente de células para dar lugar al proceso de la creación del sistema respiratorio. Lo hacen, pero ya han pasado miles de años. Ya esta hecho el sistema respiratorio. Seguimos con el… ¿con cuál seguiremos? Las células se ponen de acuerdo para ahora hacer las células del sistema circulatorio. Unas células forman las venas y otras células forman las arterias. Unas mas inteligentes opinan que ya es tiempo de hacer las células que formarán el corazón… miles de años se han tardado, pero ya va formando el cuerpo. Y ¿los huesos? ¿Los ojos? ¿Los dientes? ¿La lengua? ¿los pulmones? ¿El oído? Se tienen que crear células especiales muy especiales para cada parte del cuerpo… seguimos la siguiente semana, primero Dios. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com