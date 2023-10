Bill Clinton “Ve por ello” su consejo a Samuel García tras intenciones presidenciales

La declaración del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, sobre un encuentro con el ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, ha generado interés y especulación en México. En este evento, celebrado el pasado lunes, Clinton compartió un mensaje inspirador con García, quien ha expresado su intención de aspirar a la Presidencia de la República de México. Las palabras de Clinton, «Go for it, age doesn’t matter, what matters is the message» (adelante, no importa la edad, lo que importa es el mensaje), son un recordatorio de que la política moderna a menudo se centra en la calidad del mensaje y las propuestas de un candidato, en lugar de su edad. Este consejo puede considerarse un estímulo para Samuel García, quien a pesar de su juventud, busca un rol de liderazgo en la política mexicana. El evento en el que se produjo este encuentro se llamó «Situación Mundial» y fue organizado para celebrar el aniversario de Value, Grupo Financiero, una empresa del empresario Carlos Bremer. Además de Clinton y García, asistieron la esposa de este último, Mariana Rodríguez Cantú, y la familia Bremer. La presencia de un ex presidente de los Estados Unidos en un evento en México es un acontecimiento relevante que subraya la importancia de las relaciones internacionales y el intercambio de ideas entre líderes de diferentes países.