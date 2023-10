ABRAZOS… NO VENENO

Está la viuda a un lado del féretro, donde está el cuerpo de su esposo. Todas las personas que llegaban se acercaban a ella y le ofrecían sus condolencias. Cuando llega una amiga de muchos años se sienta junto a ella y empiezan a recordar al ahora difunto.

– Te acuerdas de aquella vez que fuimos a tal lugar… recuerdo cómo te atendía, como se esforzaba para que tu estuvieras cómoda…-

– Si lo recuerdo…- decía la viuda.

– Y te acuerdas de aquella vez que fuimos al restaurant con nuestras familias… me gustaba ver cómo te trataba, y siempre a tu lado buscando la manera de que no te hiciera falta nada…-

– Si lo recuerdo- respondía la viuda suspirando.

– Oye, y cuando iba a tu casa… me fijaba que siempre te estaba ayudando en las labores.

– Ahhhhhhhh- suspiraba la amiga

– Desde planchar ropa, barrer, trapear, lavar los trastes… de verdad que era todo un ejemplo de marido-.

– Así es, nunca discutimos, nunca me contradijo… siempre hacía lo que le pedía…-

– Vaya amiga… eso no lo sabía. ¿Es en serio de que nunca discutía contigo?

– Así es, nunca discutimos-

– ¿Por qué?

– Me tenía mucho miedo el desgraciado-

Lo acabo de ver, es una noticia que cambiará la vida de muchos hogares. Al menos no sabía de este remedio para erradicar ratones en las casas. El secreto esta en… nop, veneno no. Aquí nada de veneno, eso hace daño a las ratas. Recuerden lo que nos he enseñado el remedo de presidente de México… no a la violencias. Así que siguiendo el ejemplo del viejo huango de la presidencia el lema es “Abrazos no veneno”. Pues bien, el secreto esta en rociar aceite de resino con un poco de agua en el piso por donde andan estos roedores. En caso de que esto no funcione… consígase un gato, pero no le de comida… para que tenga hambre y se coma a los ratones.

Después del acto sexual en el cuarto del hotel… la muchacha solo mueve la cabeza de un lado para otro. El señor la mira y no entiende el porqué del movimiento. La muchacha se sigue vistiendo como si nada hubiera pasado, sentada al borde de la cama sigue moviendo su cabeza. El hombre cansado de que la muchacha no le dice nada y que solo mueve su cabeza de un lado a otro le pregunta que qué le pasa, que porqué está moviendo así la cabeza… por fin decide hablar.

– No entiendo lo que hiciste- le dice la muchacha

– Y qué fue lo que hice-.

– Pagaste el cuarto del hotel por toda la noche, solo para usarlo 10 minutos… (no le entendí).

Esta es de esas noticias que me gusta guardar pera luego comentarla en esta columna.

Lo primero que se me vino a la mente… “este niño no tiene madre”. No me lo tome a mal… es la puritita verdad, ¿quiere saber porque lo digo? Por la sencilla razón que Chengcheng esta en un hospital de China esperando que su mamá regrese… que regrese lo que se llevó para pagar su curación en el hospital.

La deuda con el hospital es de 140 mil dólares… la mamá se llevó 34 mil dólares que habían sido donados para los gastos de Chengcheng. De que las hay las hay, el chiste es dar con ellas.

¿Ahora me explico por qué digo que este niño de 10 años no tiene madre? Lo hubiera creído de un político… ¿pero de una madre? Caray, a eso le llamo no tener madre, me refiero a la mamá de Chengcheng… creo que debí de haber sido un poco más claro ¿no? Quien no tiene madre es la madre, no el hijo… ¿me explico? Vamos a dejarlo mas claro… los dos no tienen madre. La madre por lo que es y el hijo por lo que es su madre… ahora sí esta más entendido… ¿no? creo.

