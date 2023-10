CLAVE: ¿?

No es por nada, pero hace mucho tiempo que no veía un potencial como el tuyo que vas que vuelas para terrorista… en serio. No es fácil ponerse en un plan como lo estás haciendo… en serio. Me sorprende que todavía hay gente como tú que no importa lo que se les atraviese… lo van a hacer porque lo van a hacer. Ahora qué; por otra parte, no sé si sea valentía lo tuyo o completa ignorancia… voy a investigar qué es, te lo prometo. Como te estaba diciendo… hay muchas maneras de perder el tiempo y tú lo haces muuuuuy bien. Es más, hasta creo que eres toda una profesional. Lo que si no entiendo es, porque quieres hacer esta revolución… ¿nada más porque estas en contra de los signos de interrogación? Puedes manifestarte en la forma que quieras… por mí no hay problema. Pero lo que siempre les he dicho a gente como tu… no solo se pongan en ese plan, den alternativas, soluciones, ideas… lo que se les ocurra. Lo que te quiero decir es que solo se te ocurrió cambiar los signos de interrogación ¿nada más porque se te puso en esa cabecita de calabaza que no te gustan y ya? ¿Ahora entiendes porque te digo que vas que vuelas para terrorista? De nada quieren hacer un mugrero… mejor dicho hacen. En cierta manera te entiendo, ya que de chiquita no fuiste feliz y cuando pensabas que ya eras feliz te casaste… supéralo, hija. Si tienes algo en mente dímelo, a lo mejor te puedo ayudar. No creas, también ya me tiene fastidiado esos signos. Creo que de todos los signos son los más feos. No sé a quién fregaos se le ocurrió este signo. A lo mejor el signo estaría bien sin el puntito arriba o abajo… o sea que el puntito sale sobrando ¿no? (luego hablo sobre el puntito) Todavía en la i, cuando es minúscula se le pone el punto, pero en el signo de interrogación no tiene caso… ¿cierto? Creo que se esta abusando del punto. Fíjate; se usa más que otros signos ortográficos: en la i, punto, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, en signo de admiración, en signo de interrogación… es abuso.

CLAVE: VIDA PRIVADA

No sé en realidad la diferencia, pero creo que no es lo mismo… creo. ¿Qué diferencia hay entre una vida secreta y una vida privada? Hay muchas maneras de entender estos términos y no se realmente a dónde quieres llegar. Por ejemplo: una vida privada puede ser que se refiera a que se le ha privado de comodidad, bienestar… hasta de lo más indispensable. Privada: que no tiene mucho o que no tiene nada. Aunque el termino de no tiene nada no sería lo correcto. Lo correcto sería… nada tiene. No sé si me estas entendiendo o si no me estoy explicando.

Privada es que… creo que ya me hice bolas. Privada es que… ¿Qué te estaba diciendo? Privada es que nadie sabe ¿no? o ¿eso es confidencial?

Privada… que a nadie le debe de importar. Confidencial: que sólo unos cuantos saben. Unos cuantos… ¿cuantos son unos cuantos? Porque si son más de unos cuantos, deja de ser confidencial y pasa automáticamente a ser privada… o ¿es al contrario? Entonces… Confidencial y privado no es lo mismo… ¿o sí? ¿Privado y confidencial es diferente? Privado, secreto y confidencial… ¿son lo mismo? ¿Son diferentes? Escondida, confidencial, secreto y privado… no sé porque, pero creo que estoy dando la impresión de que ya me perdí… ¿cierto? Bueno, de todas maneras, creo que quedó bien claro que… que ya me hice bolas. Después de todo ¿a quién le importa la vida privada de nadie? La vida íntima ¿de quién? La vida confidencial… recórcholis, no pensé que esto se fuera a poner difícil… y más tratar de entender o explicar. Y a todo esto… ¿para que fregaos quieres saber la vida íntima, privada, confidencial… del expresidente Trump? ¿Qué importa si se la echó o no? Eso no importa… ¿acaso eres demócrata? Pues vuelve a votar por Biden. Por eso no nos dan la Reforma Migratoria… por metiches. Hay cosas más importantes como para ponerle atención a la vida… (¿quedamos en que es intima o… privada?) del expresidente Trump.