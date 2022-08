Tiene autopista más de 40 irregularidades

Con más de 40 irregularidades detectadas por un estudio próximo a entregarse al Ayuntamiento por parte del Instituto Mexicano del Transporte, la carretera Monterrey-Laredo en su tramo La Gloria, tanto libre como de cuota, incumple con los convenios de concesión y está desatendida por la empresa concesionaria, razón por la que el Ayuntamiento lleva a cabo un proceso jurídico para intentar revertir el cobro por los 49 kilómetros que siempre fueron gratuitos.

«Esa carretera es cara, es peligrosa, está mal hecha, no cuenta con planeación y sobre todo con atención”, comentó el regidor Viviano Vázquez Macías, quien actualmente coordina el proceso jurídico para revertir la concesión del tramo La Gloria.

Si bien el informe a detalle del IMT será revelado durante la primera quincena de septiembre, enumera las irregularidades entre las que se encuentra la falta de barreras de seguridad o muros de contención, señalización adecuada como «fantasmas», así como las dimensiones adecuadas para el cuerpo de la vía y su «acotamiento».

«Son cerca de 40 irregularidades que se tienen ya detectadas; es un carretera de 12 metros con un acotamiento, que no tiene la cinta para cuando te vas durmiendo, te regreses y reincorpores a la cinta asfáltica; es una carretera que está mal hecha, no está conservada, no se están atendiendo, ni corrigiendo cuando hay un accidente, no tiene las barreras de seguridad, no está señalada, no está iluminada, no tiene fantasmas, entonces es un problema esa carretera vía libre; porque la gente la queremos usar como si tuviera tres carriles, por eso hay tantos choques de frente y por eso los tráileres se están incendiando.

La Libre cada vez está menos atendida, no tiene un sistema de mantenimiento preventivo ni correctivo, yéndonos a la autopista, los que utilizamos la caseta por necesidad y por seguridad, pues también vemos que no está atendida esa caseta, ese sistema de cobro y sobre todo el convención de concesión no se está cumpliendo.

Atorón en casetas

Frecuentemente en las casetas de cobro se generan extensas filas y con ello retrasos de hasta 50 minutos, tal como ocurrió este fin de semana, situación que para el Ayuntamiento y las fuerzas vivas de la ciudad, le restan competitividad a Nuevo Laredo.

«Ayer (domingo) a la 1:40 de la tarde estaban cerradas todas las casetas, que porque viene cambio de turno, e inmediatamente se hacen las filas enormes y se supone que esa autopista fue hecha para que seamos más competitivos, para que sea más seguro, para que llegues a tiempo tu casa o destino, pues que todos esos beneficios que algún día nos prometieron, no existen porque no esta atendida», comentó Vázquez Macías.

La estrategia del Ayuntamiento en conjunto con la sociedad civil, es seguir pugnando porque se cumpla con lo que se había prometido en el proyecto, del que a casi dos años de operar la autopista, no se ha cumplido.

«Ahora con la auditoría vamos a robustecer ese exhorto, la presidenta municipal tiene una excelente voluntad de junto con el pueblo encabezar esta lucha en la que vamos a solicitar, que nos regresen los dos carriles que nos robaron, Nuevo Laredo fue despojado de dos carriles”, precisó. Por encima de que se cumplan las especificaciones prometidas, el proceso jurídico tiene como objetivo principal, recuperar lo que se tenía antes; un cuerpo vial con dos carriles para cada sentido, totalmente gratuito como solía ser.