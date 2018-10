Simplemente una opinión

Por: Gamaliel Espinoza

Si usted es de las personas que opinan que el nuevo Juez Federal Brett Kavanaugh no debería de ser Juez por lo que hizo hace 30 años… le recomiendo que pase a leer otra columna, porque no creo que le vaya a gustar lo que voy a escribir. ¿Queremos hombres perfectos? Pues lo siento mucho, no lo hay. “Es mas, ni yo lo soy”, con eso le digo todo. Recuerdo que cuando se iba a elegir al nuevo papa… al que es ahora se le acusaba de haber tenido una novia, ¿Cierto? Pero a mi no me importa, porque lo que se requiere no es un santo, sino una persona que quiera hacer las cosas que se necesitan hacer… si me equi- voco pues lo siento, no es mi intención equivocarme. Y es que es muy difícil encontrar a una persona que no haya cometido una burrada en su juventud. Si alguna duda hay de mis convicciones pues acepto que sigo siendo el mismo. No acepto el aborto No acepto la legalización de las drogas No acepto la homosexualidad No acepto muchas cosas que ahora estan de moda… soy “chapado” a la antigua. Así que si aún así quiere seguir leyendo pues adelante. Lo del Juez Kavanaugh, el tiempo dará la razón… a quien la tenga. Viendo las noticias por Internet (hace un buen rato que no las veo por los canales comunes, y es que me gusta ver lo que me llama la atención, no lo que ellos quieren que yo vea) me encontré con una que hace que uno tome partido de “volada”. Resulta que en el concurso Miss México había una persona que quería participar y cuando escuchó a Lupita Jones (Miss Universo 1991) no le gustó lo que dijo y pues se suicidó. ¿Tan débil de mente era Itzel? A Lupita Jones se le había preguntado sobre la participación de una persona transgénero en el certamen Miss Universo y que es de España. Lo que dijo Lupita es que no estaba de acuerdo en que esta persona participara en un concurso que era solo para mujeres. “Una mujer nacida nunca será igual a un transgénero, biológicamente no son iguales. Pregunto, ¿esta mal lo que dijo Lupita? NO NO NO NO NO NO y NO. Dijo lo que es nada mas. Pues estas palabras no le gustaron a ItzelAidana… persona transgénero que quería parti- cipar. Una hora antes de suicidarse le mandó un mensaje a Lupita: “Señora Lupita Jones, por favor fíjese muy bien lo que dice, fíjese muy bien en lo que habla porque gracias a esos pensamientos. Gracias a esas opiniones muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo que no pertenecen”… fue el mensaje para Lupita Jones. Si no estas consciente de lo que estas haciendo entonces algo esta mal. Para empezar… es un concurso para señoritas. Un transgénero ¿es mujer? NO, entonces ya estas mal. Físicamente ¿es igual una señorita a un transgénero? NO ¿entonces? Biológicamente ¿es igual una señorita a un transgénero? NO ¿entonces? Tampoco estaré de acuerdo de que una señora participe en Miss Universo, y nada mas la diferencia es que es señora… y no señorita como lo requiere la regla de Miss Universo. Ahora que se quiera colar un transgénero, pues NO NO NO NO y NO. Ahora que se quieren pasar de listas estas personas. Si uno no las acepta pues ya por eso es discriminación. No pos guaoooooooo! Digo, si tantas ganas tienen de concursar, pues que hagan sus propios certámenes… a ver quien los quiere ver (siempre habrá quienes quieran ver esas cosas) corriendo el riesgo que si uno no las ve, es discriminación. ¿Porque ese afán de querer hacer lo que les da su gana? No es otra cosa más que el de llamar la atención, si no lo hacen no están contentos (as) Estoy seguro que si estas personas (transgénero) hicieran un concurso de lo que fuera y una mujer quisiera entrar yo sería el primero en estar en desacuerdo que la aceptaran, por la misma razón de que estoy de acuerdo en que no entren estas personas al Miss Universo. Nunca seré una persona de mente abierta… a estas cosas. NO, nunca lo seré. Así como respeto sus cosas pido que estas personas respeten lo que somos. Vamos respetando el espacio que tiene cada quien. Hagan sus cosas sin querer involucrarnos… no los necesitamos como tampoco ellos necesitan de nosotros para sus detalles. Que quieran llamar la atención pues esa es otra cosa. Hay una cosa que me llama la atención y es en donde ella dice… “Hay muchas personas que están sufriendo en carne propia por estar en un cuerpo que no les pertenece” ¿esto indica que están de acuerdo de que algo esta mal? Pregunto. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com.