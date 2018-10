¿EL CASCO SIRVE DE ALGO?…

Por: Gamaliel Espinoza

El avión esta en pleno vuelo… todo dentro de lo normal. De repente se escucha un ruido que hace que los pasajeros se agarren del asiento. Estimados pasajeros (se escucha por las bocinas del avión) les estamos haciendo de su conocimiento de que hemos perdido un motor del avión. Pero no hay nada que temer, el avión puede realizar sin ningún problema el vuelo a su destino. Muchas gracias por su confianza y por volar con nosotros. Los pasajeros poco a poco van tomando una vez mas confianza y vuelve todo a la normalidad. De repente se escucha otro ruido fuera del avión y pone de punta los pelos de los pasajeros. Estimados pasajeros les estamos haciendo de su conocimiento de que hemos perdido otro motor del avión. Pero no hay problema para poder llegar a nuestro destino. Muchas gracias por su atención y por su preferencia para volar con nosotros. Una vez mas los pasajeros se calman y toman las cosas como si ya tuvieran experiencia. Pasan unos minutos y otra vez como si nada hubiera pasado. Unos minutos mas y se escucha otro ruido… Estimados pasajeros, el avión acaba de perder su tercer motor, pero no hay problema. Con un motor el piloto nos puede llevar a nuestro destino. Una vez mas muchas gracias por su atención y por su preferencia. La situación ya no se puede poner peor… pues resulta que si. Una vez mas se escucha un ruido fuera del avion. Estimados pasajeros, acabamos de perder el último motor del avión. Pongan mucha atención a las indicaciones que den las azafatas. Muchas gracias por su atención y por su preferencia. Aparece una sobrecargo y les dice que el avión se va a estrellar. Que por favor saquen una identificación, que se la pongan en la boca y se pongan en posición de decúbito (feto). Perdón señorita, esto en que nos va a ayudar cuando nos estrellemos A ustedes en nada, pero será mas fácil para la identificación de sus cuerpos. Los niños de la escuela Niños Héroes de Guasave Sinaloa si que son niños héroes y no fregaderas. Van a estudiar con casco. Y no son cascos para que no se les escape lo que están aprendiendo ni para aprendan mas. Lo que pasa es que el techo del salón se esta cayendo. El problema es que no ponen atención por estar viendo el techo a ver que pedazo se va a caer. ¿Que tanto les puede ayudar el casco? Al menos para que no se le hagan un chipote… y eso ya es mucho. Vi el video y lo que se esta cayendo es el enjarre del techo, asi que creo que el casco si les va a servir. Si fuera el cemento ni madres que les ayuda el casco. ———————————————- ———————————————- ———————————————- Estaba el amigo en el bar tomando, como si se fuera acabar el mundo en esa hora. No paraba. Una tras otra… queriendo que el tiempo pasara sin que el se diera cuenta. En eso llega su amigo de toda la vida. Espero que valga la pena lo que me quieres decir amigo. El amigo siguió tomando como si no se hubiera dado cuenta de que su amigo ya había llegado. Te estoy hablando… Carlos. Perdón, no me di cuenta de habías llegado. ¿Que es lo que pasa? ¿Que es lo que te tiene asi? ¿Recuerdas que te dije que mi novia y yo… ya? Asi es, y eso que tiene que ver? ¿Que tengo que ver yo en ese asunto? Es que quiero decirte que mi novia esta embarazada A caray… eso si que esta de pelos. Asi es… ¿Y cual es el problema? Que desde que me dijo que estaba embarazada no he podido dormir… llevo varios días sin poder conciliar el sueño. No sé que hacer. ¿Y porque no se lo dices a su papá? ¿Y eso para que? Para que él tampoco pueda dormir. Bien dice el rezo… “No te pido que me des, solo ponme donde hay” Un tráiler se volcó en Veracruz. La nota dice que hubo rapiña. Yo diría que mas bien hubo fiesta. Se imagina, el tráiler con doble remolque iba cargado de cerveza..