Novillada con sabor a miel; novillada en la Plaza México

Después de 21 meses volví a la Plaza México, ahora lo hice en el tendido, acompañado de mi hija mayor, tenía más de 20 años que no estaba en el tendido de la plaza, en un festejo, sin duda fue grato estar ahí con tan dulce compañía, y es que siempre he dicho que estar dentro de la plaza con gente o sin ella es una bendición, la México, tiene ese no sé qué, que conquista, embruja y atrapa y eso lo comprobé.

Mi hija ya había estado en la Plaza México siendo más pequeña, pero la de hoy fue su primer experiencia ya como adolescente, y me vi reflejado en ella, al mirar como todo le llamaba la atención, la música, los aromas, los colores, el movimiento.

Observar el movimiento de sus ojos de un lado a otro me dio emociono y claro está que mi mente viajo muchos años atrás cuando yo viví esas primeras vivencias que hoy me tienen aquí, muy enamorado de esta hermosa fiesta.

El reloj monumental marcó las 16:30 horas y con puntual sincronía se abrieron las puertas del patio de cuadrillas que dieron paso a los alguacilillos que tras el despeje, recoger y entregar las llaves de toriles se volvieron a encontrar en el punto de salida para encontrar a los novilleros y sus cuadrillas para conducirlos por el camino de la incertidumbre hasta debajo del palco del juez, previo el cielo andaluz y ese largo y sonoro ¡oleeee!, que rompe la tensión de los toreros, que antes de concluir el paseíllo detuvieron su paso para rendir homenaje al monosabio José Quiroz Hernández, quien hizo el paseíllo a la eternidad en la víspera.

Miguel Aguilar, Eduardo Neyra y Alejandro Adame, los protagonistas de la primer novillada del serial de reapertura de la Plaza México, la tercia de novilleros enfrentó un encierro de San Diego de los Padres, que cumplió en presentación, a excepción del cuarto, que fue protestado, y que han dejado mucho que desear en su juego, prácticamente todos los novillos fueron pitados en el arrastre, se salvó el sexto que tuvo un poco de pimienta, por las dificultades que puso al menor de los Adames, que se mostró valiente ante él.

Como dato curioso los nombres de los novillos iniciaron con la ch, “Chilo”, “Chicharito”, “Chaco”, “Chicote”, “Chaparrito” y “Chamaco”. Completo su lote “Chicote”, un novillo de discreta presentación que de inmediato fue protestado, así que con el capote se vio discreto, dando celeridad al primer y segundo tercio, a Miguel le urgía cambiar las lanzas por cañas, por ello inició su faena de rodillas, con lo que de inmediato captó la atención del público que rápido se metió en la faena, y es que Miguel sacó a relucir el rodaje y con ello construyó una faena inteligente que fue a más y que lo llevó a cosechar su segunda oreja, tras otra soberbia estocada que cobró y que claro resultó un parte agua, porque les picó la cresta a sus alternantes.