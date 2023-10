NO ME DIGAN QUE SE LES OLVIDO

No tenía planeado tocar el tema del momento… del ataque terrorista Hamas a Israel. Pero escuché algo que me llamó la atención y pues esto me abrió la cabeza para escribir del tema. Ya para terminar la columna haré una mención de lo que iba a escribir para que no se me pase. No quiero venir con la historia que ya todos sabemos del ataque terrorista del momento. Todos sabemos de los sangrientos hechos que provocaron la muerte de cientos de israelíes… no lo voy a mencionar. Pero hay algo que me llamó mucho la atención de los terroristas de Hamas que la verdad pienso que no están bien de la cabeza o han de estar pensando en que los israelíes son tontos o no sé qué. Está bien que todos tenemos 5 minutos de… taruguez, pero muchas veces nos pasamos de 5 minutos o de taruguez. Creo que aquí las dos le pasaron a los de Hamas. En serio que no pensaron en que esto no llevaba a ninguna parte… mas que a muerte y destrucción. Ahora piden lo que no pudieron dar. Están diciendo que van a asesinar a un rehén por cada misil que Israel lance sin avisar. En otras palabras, están pidiendo que Israel les diga cuando van a atacar y en donde… ¿en serio? No pos que guapos. ¿Así como ellos avisaron a Israel lo que iban a hacer? Que fregones me salieron. Lo único que hicieron fue darse a conocer como lo que verdaderamente son… UNAS BESTIAS, me han de disculpar las bestias. Entiendo muy bien que no avisaron porque ni siquiera les hubiera dado tiempo para lanzar un misil… mucho menos para tomar rehenes. Rehenes sobre todo civiles y lo que es aun peor si es que se puede decir así… niños y bebés. De lo único que estoy mas que seguro es que se van a arrepentir de haberlo hecho. No me voy a meter en si tienen derecho o no a hacerlo, solo sé que no fue lo correcto. Alguien dijo… muchas veces aun ganando se pierde. Por ahora parece que ganaron… pero yo digo que esto apenas comienza y que la van a pagar a la manera de cómo los israelíes lo hacen… 1 por 10. En otras palabras… por cada soldado o civil de Israel muertos van a ir por 10 los israelitas… de eso no tengo la menor duda.

Cambiando de tema… ¿sabe por qué los demócratas están dale que dale para cansar a Trump y se olvide de ir en el 24 por la Casa Blanca?

Pues no se tiene que ser muy inteligente para saber que al presidente Biden no le está yendo bien en las encuestas. Cómo estará el asunto que Trump sin estar en los primeros debates de los republicanos les gana en las encuestas y por mucho a los que están en el debate. Y es que no es para menos lo que le esta pasando a Biden en el país. Por donde se le vea no da una y pues eso tiene preocupados a los demócratas que no tienen mas que a Biden para la contienda del 24. Pobre señor, ya no esta para ser el responsable de la nación más importante y poderosa del mundo.

Cuando vi una encuesta de quien es quien entre Biden y Trump pues entonces me di cuenta de que es justificada la preocupación de los demócratas. Aquí los números de estas dos personas.

La pregunta fue ¿Quién manejaría mejor los siguientes problemas?

La economía………………… Trump 52%…………….Biden 28%

Seguridad fronteriza………… Trump 52%…………….Biden 23%

Inflación…………………….. Trump 50%……………. Biden 27%

Creación de empleos………… Trump 49%……………. Biden 30%

Relaciones% exteriores……… Trump 43%……………. Biden 38%

Medicare y SSA…………….. Biden 39%…………….. Trump 37%

Política de aborto…………… Biden 43%…………….. Trump 34%

Cambio climático…………… Biden 44%…………….. Trump 24%

En los problemas modulares Trump arrasa a Biden y es por eso que los demócratas seguirán buscando partirle su madre a Trump a como dé lugar.

El miedo no anda en burro y los demócratas bien saben que no tienen mucho tiempo para lograr su objetivo y es por lo que en su desesperación

se quieren agarrar de lo que sea con tal de lograr su objetivo. Y es que en el tema de inmigración tanto que han prometido los demócratas se han dado cuenta de que la gente ya no les cree. Menos viendo como es que la frontera con México se está poniendo demasiado peligroso tanto por los inmigrantes como para las ciudades consideradas santuarios. Escribí hace días lo que dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York… parecía más republicano que demócrata.

Vaya haciendo sus apuestas… pago dos a uno a que si logra Trump zafarse de todas las acusaciones de los demócratas es el próximo presidente de este país. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

