RUMBO A LA LUNA

El jefe de la guerrilla fue detenido y llevado a un lugar seguro.

Los compañeros del jefe investigaron y dieron con el lugar en donde estaba detenido su jefe. Se apostaron en una colina y todos los días vigilaban el lugar en donde estaba detenido su jefe. Hacían guardia y con binoculares en mano esperaban ver a su jefe… pero nada. Mas todo esfuerzo tiene su recompensa y un día al amanecer sale su jefe escoltado por grupo de militares

Comandante, comandante… nuestro jefe está saliendo al patio de la prisión-

El comandante toma los binoculares y ve a su jefe esposado.

¿Que ve comandante?

Le están vendando los ojos camarada-

¿Lo irán a fusilar?

Creo que si-

¿Por qué lo dice comandante?

Pos porque no veo una piñata cercas de él-

El proyecto ya está… solo falta que lo lleven a la realidad. Es aquí en donde empiezan los detalles a llamar la atención. La NASA y ICON… esta ultima es una empresa tecnológica especializada en construcción en Texas. ¿Cuál es el proyecto? Déjeme se lo digo. El proyecto es empezar a colonizar a la Luna y luego a Marte. Así de entrada me como cuatro y pido 6 para llevar. ¿Cuándo se empezará con el proyecto? Tienen planeado empezar en el 2040. O sea, muy pronto. Claro que no será cualquier persona la que va a poblar la Luna y posteriormente a Marte. Solo podrán ir a la Luna los que tengan billetes… y los que sean muy ordenados en su vida. Nada de andar desperdiciando el papel sanitario, agua, el oxígeno… en fin. Una de las cosas que me llamo mucho la atención es que no solamente serán los que tengan millones de dólares en sus cuentas… sino que también los que estén dispuestos a que si se les antoja algo de la Tierra pues tendrán que pagar el flete. Este flete más que nada estará rígido por el peso del paquete… aproximadamente un millón de dólares por kilo del peso del paquete. ¿Se está dando cuenta de cuanto deberá tener los viajeros al espacio? … desapúntenme de una vez. El padre de familia queriendo quedar bien con su compadre que estaba de visita le llama la atención a su hijo…

Que ¿qué? ¿Cuánto en historia?

Un 6 ‘apa-

Mira nada más… ¿cuánto en biología?

Un 7 ‘apa-

Pero mira nada más… cuanto sacaste en español…

Un 7 ‘apa-

Yo no sé como fregados le vas a hacer, pero el próximo reporte quiero puro 9 y 10… ¿Me estás oyendo inutil?

Si ‘apa…-

Y ahora váyase que estoy platicando con el compadre-

El hijo sale de la sala y el compadre que había visto y oído todo le dice al compadre.

No manches compadre, tú eres un burro, la compadre una mula y quieres que tu hijo sea un cuarto de milla… no manches-

Si le pregunto cómo era el unicornio usted lo primero que visualizara es una animal parecido al caballo, de color blanco y con un cuerno en la frente… ¿cierto? No meramente un caballo, mas bien parecido a un pony. Bueno, un caballo enano muy simpático… casi riéndose.

Pues lo siento mucho. Según los investigadores el unicornio si existió… pero no en la forma que usted lo ha visto representado noooooooo.

Imagínese una enorme rata del tamaño de un caballo de color gris y con un cuerno en la frente. ¿Le siguen gustando los unicornios? Si quiere traer uno de “verdad” pues entonces dese a la idea de que lo que va a traer colgado es un animal parecido a una rata con un cuerno en la frente… en otras palabras un animal bien feo… nada con lo que uno siempre se ha imaginado a los unicornios. Lo siento mucho si es que a usted le gusta la fantasía. Se acabaron los unicornios bonitos… ahhhhhh, se me olvidaba decirle que esos unicornios eran peludos. Ahora que, usted puede seguir imaginando sus unicornios como siempre se los ha imaginado, no hay problema, pero que conste que ya se le dijo como eran… sí es que existieron, yo en lo personal creo que NO.

