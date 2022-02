Inocencio regresó a casa después de un viaje de dos años. Gran fue su sorpresa que se llevó al ver a un bebé de un mes de nacido de su mujer.

No dijo nada, pero la duda lo estaba consumiendo.

– ¿Cómo es que nació el bebé hace un mes si yo tengo dos años fuera de la casa? preguntó a su esposa.

– Ay Inocencio. Quedé embarazada con esas cartas tan ardientes que me enviabas-

– Puede ser, puede ser- decía Inocencio- Así se la pasó diciendo por muchos días.

Después de mucho pensarlo le pregunta a su esposa…

– Pero ¿por qué el bebé es negro?

– Ay, Inocencio. Por el dolor de no tenerte no le pude dar pecho a nuestro hijo y una negrita se ofreció a darle de su leche y pues has de creer que nuestro bebé que nació blanco, con la leche de la negrita se volvió negro.

– Puede ser, puede ser- dijo Inocencio.

Inocencio, miraba y miraba al negrito y algo le decía a su corazón que no estaba bien.

Fue a visitar a su mamá y le dice…

– Como ve mamá, estoy ausente de mi casa por dos años y cuando regreso mi esposa tiene un bebé de un mes de nacido. Pero lo que sí es más sorprendente, es que el bebé es negro y ella me dijo que se volvió de eso color porque lo amamantó una negrita, ¿tú crees que eso es posible?

La madre se le queda viendo a Inocencio y le dice.

– Pos yo creo que si es posible hijo-

– ¿Uste cree ‘ama?

– Claro que si mi’jo. Mira, cuando naciste te di leche de vaca y hasta la fecha no se te ha quitado lo… buey-

¿Alguien ha visto al diablo? ¿Satanás? No sé quien fregaos salió con que el diablo o satanás es color rojo, con unos cuernos, con cola larga, ojos negros grandes, y dientes que sobresalen… perdón, me faltaba la barba de chivo y que trae un trinchete. Pues bien, el diablo no es como lo pintan… ¿lo sabía? ¿Sabe quien es el creador de satanás? Dios no hace cosas feas. ¿Estamos de acuerdo? Pues resulta que una mujer en Houston Tx. se ha hecho cirugías al por mayor para parecerse a Satanás. Hasta el momento lleva 47 mil dólares en cirugías. Se ha hecho tatuajes que la verdad si da miedo. Como estará de endemoniada que se tatuó también sus ojos. Tiene piercing por todos lados. Kierstyn Millegan, así se llama la mujer de Houston que se quiere parecer a Satanás. Empezó desde los 14 años a hacerse modificaciones. ¿Por qué echar a perder la obra mayor de Dios? En mi opinión creo que ella no se quiere ni un tantito… como dicen mi tierra.

No me extraña que tenga mas de 600 mil seguidores.

————————————————————————————————-

Venancio y Manolete estaban caminado por la calle cuando se encontraron una escalera recargada en la pared.

– ¿Oye, Venancio… como cuando ha de medir esta escalera?

– Mira Manolete, así a ojo de pájaro, creo que ha de medir unos 12 metros-

– Mira que, si has de estar mal de la cabeza Venancio, esta escalera ha de medir unos 14 metros… si es que no mas-

– El que ha de estar mal de la cabeza eres tú Manolete, esa escalera no ha de medir más de 12 metros-

– Que si-

– Que no-

Así estaban discutiendo Venancio y Manolete cuando en eso pasa un mexicano y les pregunta el porqué de la discusión. Cuando le dicen el problema, el mexicano les da la solución

– Y ¿porque no ponen la escalera en el piso y la miden? Así sabrán cuanto mide la escalera. Pero, sí que has de estar más tonto que nosotros. Nosotros queremos saber cuánto mide de alto, no de largo la escalera. ¿Qué tanto será que somos lo que soñamos? He soñado que hago ejercicio y amanezco bien cansado. Pero de eso a que si veo a otra persona hacer ejercicio… no me debe de afectar, digo. Pues resulta que Alexis Montoya de Colombia, soñó que su esposa lo engañaba y pues la tundió a golpes… que poca. Bien dicen que el problema de las personas celosas no es tanto lo que ven, sino lo que se imaginan. Solo tengo una pregunta… sí en el sueño él fuera el que le estaba siendo infiel a su esposa… ¿se golpearía también? Tarugo no es. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com