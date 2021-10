Los miles de dólares que perdió el fanático que le devolvió a Tom Brady el balón del touchdown 600

Cuando parecía que Tom Brady no podía romper otro récord más en la NFL, a los 44 años y con 22 temporadas encima, incluyendo la 2021, logró un récord que solo el quarterback más ganador de la historia podía conseguir: 600 pases de anotación. ¡Impresionante!

Mike Evans fue el encargado de recibir el touchdown 600 de Brady, pero no se acordó que ese balón era especial, y terminó por regalárselo a un fanático de los Buccaneers. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tom no lo podía creer y tuvo que recurrir a un intercambio con el fanático que tenía el ovoide que todos hubiesen querido obtener.

¿Lo devuelves? Byron Kennedy, sin darse cuenta que perdería miles de dólares, acepto devolver el balón del touchdown 600 de Tom Brady a cambio de un ovoide diferente, una tarjeta de regalo para usar en la tienda de Tampa Bay Buccaneers y la promesa de TB12 que le daría un casco y un par de jerseys, seguramente firmadas.

A simple vista suena que el fanático que le devolvió el balón a Brady hizo un buen negocio, pero Jeremy Padawer, inversionista y coleccionista, hizo un estimado de los miles de dólares que el aficionado perdió al no quedarse con el ovoide del touchdown 600 de TB12 en la NFL. Los miles de dólares que perdió el fan que le devolvió a Brady el balón del touchdown 600

Según Padawer, el balón del touchdown 600 de Tom Brady podría llegar a costar más de $5.000 dólares y, como mínimo, el aficionado que devolvió el ovoide perdió $ 496.500 dólares al recibir una tarjeta de regalo y otra pelota de reemplazo. De cumplirse la promesa de TB12, las pérdidas del aficionado serán menores porque recibirá dos jerseys firmados y un casco del quarterback. ¿Ganó o perdió?