Dallas se presenta en Minnesota el día de Halloween con una racha de cinco triunfos consecutivos

En el día de Halloween, los Cowboys de Dallas llegarán a Minnesota disfrazados de líderes e la División Este de Conferencia Nacional y disfrutando una dulce racha de cinco triunfos consecutivos. Dallas perdió el primer partido de la temporada ante Tampa Bay y desde entonces no ha vuelto a experimentar el susto de la derrota. Los Vikings han tendido una temporada irregular y se encuentran en el segundo lugar de la División Norte de la Conferencia Nacional con marca de tres juegos ganados y tres perdidos Dallas y Minnesota se enfrentan después de haber tenido una semana de descanso en su calendario. La presencia de Dak Prescott en el próximo juego de Dallas Cowboys es un misterio por lesión. La presencia de Dak Prescott en el próximo juego de Dallas Cowboys es un misterio por lesión En la previa al juego Dallas Cowboys vs. Minnesota Vikigns de la NFL 2021, la presencia de Dak Prescott es un misterio por la lesión que sufrió contra New Englan Patriots. Dallas Cowboys regresó a los entrenamientos luego del descanso que tuvieron en la Semana 7 de la NFL 2021 y la atención de los medios de comunicación estuvo con la no presencia del quarterback Dak Prescott. ¿Se agravó la lesión del mariscal de campo? En la victoria de Cowboys por 35 a 29 sobre New England Patriots, Prescott sufrió una distención en la pantorrilla derecha y tuvo que atender la rueda de prensa con una protección en la pierna. Empezaba el misterio sobre la lesión de Dak… Luego de la resonancia magnética se confirmó la gravedad de la lesión de Dak Prescott. ¡Uf! Un suspiro de alivio llegó para los Cowboys, pero el misterio no iba a desaparecer porque Prescott no entrenó junto al equipo el lunes a pesar que apareció sin la protección en el pie derecho. Un símbolo que la lesión evoluciona por buen camino. A los reporteros nada se les escapa y cuadno Prescott se dejó ver en el entrenamiento de Dallas Cowboys de inmediato le preguntaron si podría jugar el juego de la Semana 8 NFL 2021 contra Minnesota Vikigns el domingo 31 de octubre a las 20:20 ET. Dak Prescott se negó a confirmar si jugará el próximo juego de Dallas Cowboys por lesión Con el propósito de darles algo de qué hablar a los periodistas, Dak Prescott se negó a confirmar si jugará el próximo juego de Dallas Cowboys vs. Minnesota Vikigns y, con una sonrisa por delante, dijo que está “bien” de su lesión en la pantorrilla derecha.