Los cuartos de Final entre Chivas y Pumas ya tiene fechas y horarios confirmados- Liguilla del Apertura 2023.

Aunque el desempeño del Guadalajara en su cancha durante el presente torneo no ha sido impecable, con cinco victorias, un empate y tres derrotas en nueve partidos disputados en el Estadio Akron, el contexto de la Liguilla suele transformar la dinámica de los equipos. La estadística de los Pumas frente al Rebaño en los últimos 40 años revela una clara superioridad del conjunto tapatío, con solo una victoria para los felinos en territorio jalisciense.

La historia de los enfrentamientos entre Guadalajara y Pumas en el Estadio Akron, desde 1983 hasta la fecha, destaca la dominancia rojiblanca con 21 triunfos, 24 empates y solo una victoria para los universitarios. Esta estadística establece un escenario favorable para Chivas, pero en la Liguilla, donde la presión y la intensidad son factores determinantes, cada partido adquiere una dimensión única.

La capacidad de Chivas para cambiar la dinámica en su propio feudo y la tendencia de los Pumas a enfrentar dificultades en este escenario añaden un nivel de emoción adicional a este enfrentamiento de Cuartos de Final. La experiencia y el liderazgo de jugadores clave serán cruciales para ambos equipos, y el desenlace de esta serie dependerá de cómo gestionen la presión y aprovechen las oportunidades en el Estadio Akron.

Otra estadística que favorece a Chivas es que en la más reciente ocasión en que se enfrentaron en un duelo de Fase Final fue en el Repechaje del Clausura 2022, en donde el Guadalajara humilló a los Pumas en el Estadio Akron por marcador de 4-1 con goles de Chicote Calderón, Fernando Beltrán, José Juan Macías y Alexis Vega.

¿Cuándo se jugarán los duelos contra Pumas?

La Liga Mx ya hizo oficial que los duelos entre rojiblancos y auriazules se realizarán el jueves 30 de noviembre a las 21:10 horas en la cancha del Estadio Akron y la Vuelta se disputará el domingo 3 de diciembre a las 18 horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

¿Cuál resultado necesita Chivas para eliminar a los Pumas?

Debido a la posición en la tabla general en la que acabaron ambos equipos, el Rebaño está obligado a ganar en el marcador global por quedar en quinto lugar, ya que el criterio de desempate favorece a los universitarios que con un empate avanzarían por culminar en cuarta posición.

El desenlace de la serie se disputará el domingo 3 de diciembre a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico de CU de la #CapitalRojiblanca.

Faitelson y Damián Zamogilny protagonizan pelea por horario del Pumas vs. Chivas

David Faitelson y Damián Zamogilny son dos analistas conocidos por haber tenido varias diferencias en redes sociales durante la última época, y ahora con el primero llegando a Televisa se han convertido en compañeros de la misma empresa, sin embargo, las ‘peleas’ están lejos de terminar por este motivo.

Este lunes, Faitelson dio su opinión en X (antes Twitter) sobre la gran dificultad que representa para los futbolistas jugar en el Estadio Olímpico Universitario de Pumas al mediodía, lo cual suele ser muy caluroso, por lo que solicitó que la Vuelta de Cuartos de Final contra Chivas no tuviera este horario para mejorar el espectáculo.

Ante esta apreciación, Zamogilny no dudó en responder a su colega, asegurando que no había necesidad de cambiar el horario tradicional de la UNAM, pues si bien esto representaba una pequeña ventaja para ellos por estar adaptados, no era una cuestión a la que los rivales no se pudieran adaptar. Posteriormente, Faitelson apeló a que la salud de los jugadores era prioritaria sobre cualquier otra cosa, por lo que para ejemplificar su caso, Damián señaló que desde su llegada a México en el 2000 Pumas siempre había tenido esa modalidad, y fue en este momento cuando el ex de ESPN y TV Azteca se burló diciendo: «Hace 23 años, hasta tú jugabas». Esta publicación de Faitelson dio paso a un fuerte trolleo del Ruso, cuando citó que las condiciones en las que tuvo que jugar en Veracruz eran aún más complicadas, y aprovechó para soltar una indirecta sobre el golpe de Cuauhtémoc Blanco a Faitelson en los vestidores del Luis ‘Pirata’ Fuente en 2003.