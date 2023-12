El líder América busca dar primer paso al título con visita a León

NovedadesNews.- André Jardine llegó al América con la misión de darle al equipo el título de la liga de México que se le ha negado desde hace cinco años. El primer escollo en el sendero hacia ese logro es el León, al que enfrentarán el miércoles en los cuartos de final del torneo Apertura.

Jardine, quien ganó una medalla olímpico de oro dirigiendo a Brasil en los Juegos Tokio 2020, ha cumplido con un notable primer torneo en el que condujo a las Águilas al liderato y estuvo cerca de superar el récord de puntos para un torneo corto.

América tiene argumentos para pensar en el campeonato: no pierde desde la primera fecha, posee el mejor ataque y defensa. Ahora debe reflejar ese dominio en la liguilla.

“El récord de puntos no es algo que perseguimos, aquí sabemos que hay otro objetivo (el campeonato). Va a iniciar un torneo nuevo, hay que estar conscientes”, dijo Jardine. “Hay equipos que se crecen en liguilla. Para mí, esta fase es para quien llegue más enfocado y cometa menos errores. Todos buscan su mejor versión”. Jardine relevó al argentino Fernando Ortiz, quien sucumbió en tres semifinales consecutivas. América, el equipo más laureado del país con 13 títulos, no se proclama campeón desde el Apertura 2018 y no llega a una final desde el Apertura 2019. León, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, se metió a los cuartos de final a través del ‘Play-In’ donde perdió ante San Luis y luego se impuso 3-2 sobre Santos.

La Fiera, que se coronó en la Liga de Campeones de CONCACAF, tiene una plantilla muy ofensiva, pero sufre a la hora de defender.

“Estamos confiados en que tenemos la capacidad de afrontar los compromisos que se vienen”, dijo Larcamón. “Tenemos la garra y el deseo de trascender, ya queremos recibir el miércoles al América”.