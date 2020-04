HUNDIDOS EN LA IGNORANCIA

Hay un dicho que reza… “entre mas te agaches mas te ven”. Y vaya que es cierto. Si te ven con la cara de ignorante te van a hacer sufrir a mas no poder. Siempre habrá personas que se aprovechan de los débiles mentalmente hablando. Ahora que estamos con lo del virus (que ya hasta lo sueño) me he dado cuenta (mas todavía) de como hay gente inocente no… ignorante en toda la extensión de la palabra.

Sabemos (y lo he mencionado aquí en esta columna) que hay gente que dice que Dios les habla. “Dios me dijo” “Dios me mostró” “Dios me llevó” No sé cuántas frases más se le viene a la lengua con tanta facilidad que muchas de las veces nos quedamos con la boca abierta. ¿Sabe lo que pasa? Que en la mayoría de las veces ellos nos dicen las cosas que nosotros queremos que nos digan. Hace años un amigo que tiene un negocio invitó a un profeta-apostol a cenar a su casa (creo que ya lo he contado) Dos días después me dijo que Dios le había hablado por medio de ese profeta-apostol.

Que te dijo esa persona- pregunté

Me dijo que Dios le había mostrado que tengo problemas económicos- me dijo.

¿Y tú no sabías que tienes problemas económicos? pregunté

Si- me contestó

¿Y para que Dios te va a decir lo que tú ya sabes?

Mi amigo se quedó callado. Le pedí a mi amigo que reconstruyéramos los hechos. Me llevó a su cochera y le dije que me pusiera en donde estaba parado el profeta-apostol y en donde estaba él (mi amigo parado).

Cuando lo hizo empecé a reír.

Te estas riendo o te estas burlando- preguntó mi amigo

Las dos cosas-

Desde donde estaba yo parado vi las llantas de la camioneta que mi amigo usaba para su trabajo… lisas lisas lisas.

Claro que hay que tener un poco de sicología para saber manejar la situación.

No se necesita mucha ciencia para saber que tienes necesidad financiera- le dije

Le pedí que se pusiera en mi lugar (lugar donde estaba parado el profeta-apostol)

Que es lo que ves- pregunté

Nada-

Una vez mas te pregunto… que es lo que ves-

Nada-

Ok, ahora te voy a decir que es lo que quiero que veas… las llantas de tu camioneta-

Las miró y luego me miró.

¿Ya? ¿o todavía no agarras la onda? pregunté

Hermano, las llantas de la camioneta que usas para tu trabajo están lisas, en cualquier momento te van a dejar en el camino. Se supone que no las has cambiado porque no tienes dinero o porque eres desidioso… le pregunté.

Porque no tengo dinero- me respondió

Solo quiero hacerte una pregunta mi hermano…

¿Le diste dinero a ese “siervo” de Dios?

Le di 200 dólares- respondió

Con esos 200 dólares le hubieras comprado unas llantas mas o menos a tu camioneta.

¿A que viene esto? A que mucha gente que dice que son siervos de Dios se han estado aprovechando de la situación por la que estamos pasando.

Hay un pastor de Florida que no hizo caso a la recomendación de que no se reunieran en su templo… y lo hicieron.

Al pastor lo arrestaron y ¿sabe cuál fue la multa? 500 dólares. Creo que lo que juntó esa noche de ofrenda le dio para pagar la multa y mucho mas.

Hay gente que sale cantando o haciendo cualquier cosa en Youtube por el coronavirus queriendo ganar vistas y así poder ganar dinero.

Un pastor de Los Angeles California… salió grabando en donde están repartiendo despensas a personas que no tienen los medios para hacerlo. ¿Eso es malo? NOOOOOOOOOOO y NOOOOOOOOOOO y NOOOO.

¿Sabe en dónde está el mal? Están sembrando para cosechar.

Ellos están esperando que cuando pase lo del virus esa gente que ayudaron, vaya a su iglesia y coopere. Estamos sembrando dijo el pastor.

Así como Dios multiplico los panes y los peces para alimentar a mas de 5 mil personas y luego recogieron 12 cestos de comida…

Eso es lo que queremos hacer… levantar 12 cestos de comida- dijo

Si usted va a hacer algo por las personas necesitadas… no lo de a conocer. Hágalo en secreto… y Dios se lo va a recompensar en público.

Y por favor, no diga que Dios le dijo que ayudara a la gente.

