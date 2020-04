QUIEN TIENE LA CULPA

Sonó la alarma y en menos de lo que canta un gallo el lugar se llenó de policías. Habían robado una joyería. Había un movimiento de “pocas” que no dejaron espacio sin checar… rastrearon el lugar como perros sabuesos. Como es costumbre alguien tenía que pagar los platos rotos. Así que al primero que se le ocurrió pasar por ahí lo detuvieron y lo llevaron a la oficina central de policía. Era un borracho al que agarraron.

Ya sabemos como se las gasta la policía para estas cosos… asi que empezaron a interrogar al borracho, pero como no sabia nada de nada no decía nada. La policía ya desesperada empezó a torturarlo. Llenaron una pileta de agua y metian la cabeza del borracho tratando de que tragara agua. Cuando sacaban su cabeza le preguntaban que en donde estaba el oro.

No sé de que me habla mi jefecito-.

Metian una vez mass u cabeza a la pileta y le volvian a preguntar que en donde estaba el oro.

En serio mi jefecito, No sé de que me esta hablando-.

Una vez mas meten su cabeza en la pileta y esta vez mas tiempo.

Cuando sacan su cabeza casi ahogandose le pregeuntan una vez mas que en donde esta el oro.

Sabe que mi jefecito, no soy bueno para estas cosas, creo que debe de contratar una buzo para que el se encarge de buscar el oro porque definitivamente yo no veo nada.

A como le ha llovido a Javier Alatorre, presentador de noticias de Tv. Azteca. Su pecado… haber dicho que no le hicieran caso al subsecretario de salud pública Hugo López Gatell. Lo que paso es que simplemente dijo lo que el subsecretario ha dicho en relación a las cifras de coronavirus en México… que no concuerdan con las cifras que están dando varios gobernadores de México. El subsecretario da unas cifras no actualizadas que en nada concuerdan con las cifras que da por ejemplo el gobernador de Baja California Norte Jaime Bonilla. Ahora que hay que tomar en cuenta de que el gobernador de ese estado es del partido Morena… ¿entonces? Lo único que hizo Alatorre es dar su opinión que nadie se la había pedido pero que tampoco era para que lo crucificaran.

A como se pusieron las cosas, salió Obrador a dar su opinión… Diciendo que Alatorre se equivocó… ¿en serio? Ahora resulta que el equivocado es otro y no los del partido Morena. Como decía mi padre… “si crees que vas bien, síguele. Solo me gustaría que Obrador nos dijera quien tiene la razón… si su subsecretario de salud publica o el gobernador de Morena en el estado de Baja California Norte…. A ver con que fregados nos sale.

————————————————————————————————

Están los judiciales golpeando al pobre cuate que había caído en sus manos. Hasta se formaron grupos para torturarlo.

Los judiciales ni cuenta se dieron cuando llegó el jefe, que se asombró al ver el rostro del cuate en manos de los judiciales.

Pero, que están haciendo bola de ineptos…- bueno, dijo más o menos *&^%$#$#$%^&**&^%#$%^&*&^%$^&*(*&^-.

Jefecito… con la novedad de que entre más lo golpeamos más se parece a la foto-.

¿Pero que es lo que están diciendo?- y otra vez dijo &^%$#@@#$%

Si jefe, que entre más lo golpeamos se parece a la foto-

¿De qué foto me están hablando?- y otra vez dijo *(&^%#@#$%^&

De ésta jefe…

A ver, déjenme ver la foto-

Le dan la foto y el jefe se queda con la boca abierta y les dice…

Si serán más bestias… (abreviado en otras palabras **&^%#@#$%^&*) esta no es una foto, es su huella digital-

En días pasados se reunió la OPEP (países productores de petróleo) y que se les ocurre invitar a México.

Entre los acuerdos que tuvieron todos los paises fue la de bajar la producción del petróleo 400 mil barriles por día.

México no le entró. Dijo que no podía. Que podía bajar 100 mil barriles, pero no los 400 mil.

Se iba a hacer un problemón cuando entró al quite (en su defensa) el presidente Trump.

Algo muy raro… el presidente Trump le dijo a México que no se preocupara. Que ellos (México) bajaran los 100 mil barriles y que Estados Unidos bajaría los otros 300 mil barriles a nombre de México.

¿No se les hace raro esto? A mi si, y mucho.

Creo que el presidente Trump “no la corre sin huarache”. En otras palabras, algo esta tramando… o usted ¿qué piensa?

