Empate en Veracruz le servirá a Monarcas de experiencia: Millar

Morelia.- (Notimex) El mediocampista de Monarcas, Rodrigo Millar, espera que el empate 2-2 que de último momento les sacó Tiburones Rojos de Veracruz la fecha pasada, les sirve de experiencia para evitar cometer los mismos errores. “Creo que hubo una desatención de todo el equipo, tuvimos opciones de marcar antes y cerrar el juego, no las aprovechamos, después se nos complicó y nos terminan sacando un punto”, comentó. Dijo que deberán estar concentrados los 90 minutos y pelear la pelota hasta el silbatazo final, pues lamentó que les hayan hecho el gol de la igualada en el último suspiro y que les costó dejar dos puntos en el camino. “No es fácil hacer un gol en el minuto 90 y que te empaten unos minutos después, tenemos que aprender a no relajarnos, a no bajar los brazos, espero que al final esos dos puntos que perdimos, no nos cuesten al final del torneo”, señaló. En este sentido, manifestó que la verticalidad que hoy manejan y que les ha inculcado el técnico Roberto Hernández, es muy importante para buscar la victoria ante Rayos de Necaxa dentro, apoyados en los refuerzos. “Tenemos más variantes, jugadores más verticales, más rápidos y eso nos da más opciones al ataque; son jugadores que su acoplamiento va muy bien y estoy seguro que nos ayudarán en el torneo”, finalizó.