Tigres evitará eventos extracancha

Monterrey, N.L.- (Notimex) Mi g u e l Ángel Garza, presidente de Tigres de la UANL, dejó en claro que eventos como el sucedido entre el portero argentino Nahuel Guzmán y el técnico Pedro Caixinha, de Cruz Azul, deben evitarse dentro del futbol mexicano. “El espectáculo debe ser dentro de la cancha y no fuera, este tipo de cosas las debemos de hacer a un lado dentro del marco de lo que es el espectáculo, no estamos a favor de esa situación, sino de darle un espectáculo a la gente dentro de la cancha”, manifestó. Declaró que lo importante es evitar que haya escándalos y Tigres simplemente deben concentrarse en lo que sucede dentro del terreno de juego. “Se tratar de que no que se haga tanto escándalo y de no darle importancia a algo que no merece, si alguien quiere utilizar los medios para polemizar ciertas cosas son estilos, pero en la institución debemos de enfocarnos dentro de la cancha”, agregó. Durante el partido del pasado fin de semana entre Tigres y Cruz Azul, disputado en el estadio Azteca, el portero Nahuel Guzmán llamó “bobo e irrespetuoso” al técnico de la Máquina, Pedro Caixinha. En tanto, el equipo entrenó este martes en sus instalaciones de La Cueva de Zuazua, como parte de su preparación para el cotejo que tendrán este miércoles contra los Cafetaleros de Tapachula, dentro de la Copa MX.