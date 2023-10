CUANDO VEAS LAS BARBAS…

arece que el conflicto en el Oriente Medio se esta poniendo mas cruento. Me preguntaron si la guerra se pondría ms fuerte y lo único que dije es que si el pleito es nada mas entre Israel y Hamás sería corta la guerra. Pero si entran otros países… pues “ahí va a estar el detalle” dijo Cantinflas.

No se ve nada bueno, pero creo que esto no es para durar meses. Cuando estalló la guerra entre Rusia y Ukrania lo dije muy claro… es puro cuento. La guerra entre Israel no es cuento… y hemos visto las imágenes que nos pasan y pues la verdad nada que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Comentaba con un amigo y le decía que Estados Unidos tiene mucha de culpa en este conflicto. Y voy a decir porqué: ¿De dónde sacaron los terroristas tanto armamento? Claro que recibió ayuda externa.

¿Y de quién? Pues de Irán. ¿De dónde sacó dinero Irán para apoyar a Hamás? Pues de los Estados Unidos. Es una cadenita de la cual no se dice mucho, pero así es. Mi amigo se quedó con los ojos abiertos y me dice… pero Biden dice que apoya a Israel. Sencillo, eso lo tiene que decir de los dientes para afuera. Es el protocolo. Estoy más que seguro y lo puedo apostar a que sí Trump fuera presidente… ni un centavo le hubiera dado a Irán, pero los demócratas son otra cosa. Ya lo dice el sabio y reconocido refrán: “cría cuervos y te sacaran los ojos”. Dicen una cosa y hacen otra.

Mucha culpa tiene Estados Unidos en este pleito. ¿Quién iba a pensar que el dinero que le mandó EU a Irán lo iba a emplear en cosas buenas? Se necesita ser muy ignorante o muy inocente para creer eso. Ahora que, Hamás de todas maneras hubiera atacado a Israel, pero no con tanta facilidad ni con tanta arma a la mano. A lo mejor hubiera pasado lo mismo… pero al menos no estuviera involucrado EU. A ver cuanto le dura a EU su doble discurso… y a ver quien se lo sigue creyendo. Cambiando un poco el tema… Hay otro dicho que reza… “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ponlas tuyas a remojar”. Se preguntará a que viene ese dicho ¿cierto? En esta semana pasada hubo elecciones en el país de Ecuador y vaya que nos sorprendimos con los resultados. Ganó el conservador Daniel Noboa. Por muchos años el país de Ecuador estuvo gobernado por la izquierda. En esta elección votaron por la derecha. Por fin los ecuatorianos se dieron cuenta de que la izquierda no hace otra cosa mas que destruir lo mucho o poquito de un país. Claro que Daniel Noboa no va a gobernar el tiempo reglamentario, solo lo hará por un año y medio… aquí es en donde se van a dar cuenta los ecuatorianos cuanto estaban equivocados votando por la izquierda. Otro país que va a tener elecciones es Argentina en esta semana. Por muchos años han tenido gobierno socialista que los ha llevado a la ruina. Tan así que en menos de un año la inflación se elevó a mas del 100%. Todavía a principios de los 70s Argentina era considerada un país rico en recursos naturales. Su principal producto de exportación era el ganado. Siendo ricos en ganadería los argentinos son un pueblo con hambre… gracias al socialismo.

En estas votaciones, Javier Milei (considerado uno de los mejores economistas del MUNDO) correrá para ser presidente de Argentina.

Muy probable no se tenga que ir a una segunda vuelta. Los argentinos ya quieren sacar a la izquierda del poder. Creo que se han tardado mucho, pero se les está presentando la oportunidad de hacerlo de una vez y por todas. Por lo que veo se les va a conceder su deseo… ya les cayó el veinte.

Si yo fuera argentino votaría por él. En México habrá elecciones el próximo año y hay dos propuestas: La de Obrador. Seguir con su 4D… Destrucción. Recuerdo que hace años dije que Obrador estaba… y está más loco todavía. Está enfermo de poder. En la última elección de México (en el 2018) dije que Obrador miraba muy diferente a México… no como nosotros lo miramos. Lo voy a explicar de una manera muy sencilla.

El partido PRI decía… todo va muy bien. El PAN… no todo está bien. Lo que está bien que siga. Lo que está mal hay que cambiarlo o modificarlo. Morena… todo esta mal, hay que empezar de cero.

Ahí están los resultados. En vez de tener un aeropuerto de primer mundo se tiene al AIFA… “la central avionera”. La refinería que ya fue inaugurada y todavía no refina un litro de petróleo y que en vez de costar 8 mil millones de dólares… ya van mas de 18 mil millones de dólares… podría seguirle. Viene la elección en este 2024… depende de los mexicanos si quieren seguir con la izquierda de Obrador y si quieren un cambio total y absoluto. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

