DE LA QUE TE ESCAPASTE

Llega el obispo a la iglesia del pueblito.

A su oficina habían llegado comentarios no muy buenos de las actividades que el cura del pueblo estaba haciendo en su iglesia. Como siempre, nunca falta alguien que no le guste como se están haciendo las cosas y luego-luego va con el chisme. El Obispo le dijo al chismoso que no había problema… que en realidad sólo eran pequeños detalles los que se tenían que hacer.

El Obispo después de echarle un vistazo llamó al cura en privado.

Hijo… creo que tengo que hablar muy seriamente contigo-

Usted dirá señor Obispo.

En cuanto al grupo de rock que tienes dentro de la iglesia… nosotros no tenemos que decirte nada hijo-

Que bueno sr. Obispo-

En cuanto a las chicas que andan casi sin nada de ropa y que son las que recogen las limosnas…no hay problema hijo-

En cuanto al tubo que tienes aquí en medio de la iglesia y que las chicas lo usan… no hay problema hijo.

Que bueno sr. Obispo-

En donde si hay problema hijo es en el letrero que tienes enfrente de la iglesia. Creo que deberías de cambiarlo… no está bien que diga Club Nocturno hijo.

En la nota no nos dicen como se conocieron… bueno, pero si se conocieron y vaya manera de conocerse. Ella confiesa que no le era de mucho agrado pero que de toda manera aceptó ir a cenar con el muchacho.

La oferta de los ostiones estaba muuuy buena como para dejarla escapar. Así que la muchacha pidió una docena de ostiones. No le duró nada, así que pidió otra docena más. Parecía que entre más comía ostiones más baratos se le hacía la docena. Así que para no darle mucho a la historia; en total pidió 2 docenas más. Al verla comer de esa manera los ostiones le dio miedo. En total fueron 4 docenas. El asunto no es que se comiera esa cantidad de ostiones… sino que al muchacho se imaginó manteniendo a la muchacha y pues se le acabó el amor y le dijo a su… “tragona” que iba al baño. Se encaminó al baño… pero ya no regresó. En lo particular, no creo que se fue porque no trajera dinero, sino para dar fin a lo que todavía no empezaba. Ya lo dice el sabio y reconocido refrán: “vale más que digan aquí corrió y no que aquí quedó”, inteligente el muchacho. Así que la historia continua… la “muchacha ostión” tuvo que pagar la cuenta. Y luego todavía siguió sacando el cobre. Dejó menos del 10% de propina. La salvada que se dio el chavo no estuvo nada mal. Desde esta columna lo felicitamos… de la que te escapaste.

——————————————————————————————

Llega el hombre a urgencias… lleva a una mujer a punto de dar a luz.

Después de llenar los papeles la enfermera le habla y le pregunta.

¿Cómo se llama su esposa?

¿Es necesario eso senorita?

Claro que si. Tenemos que tener toda la información de su esposa-

Señorita… ¿podríamos dejar a mi esposa fuera de este asunto por favor? Si se entera me va a matar-

Hay un dicho popular que reza… “la fe es ciega”

Resulta que una anciana de Brasil por años le estuvo pidiendo a un “santo” que según ella creía que era San Antonio… y era nada menos y nada mas que una figura de Elrond… un personaje de la película “El Señor de los Anillos. Por años ella estuvo en su ignorancia, inocencia pidiendo a San Antonio no sé qué favores… y Elrond nada que contestaba. No será que la fe en los santos no es ciega sino… digo. ¿Para que pedirle a un santo cuando se le puede pedir directamente a Dios? Se tardó un poquito en aceptar que estaba equivocada… que San Antonio no le había contestado porque… no sé. Pero creo que San Antonio si sabía que le estaba rezando a él, pero el muy desentendido se hizo que no escuchaba nada. Cuando le dijeron que San Antonio nada tenía que ver con Elrond… la anciana tardó un poco en entrar en razón. Ahora falta que San Antonio le quiera contestar, a lo mejor no lo haga poque está sentido porque lo confundieron con… no está mal la confusión. A la mejor si lo hubieran confundido con Brad Pitt sería otra cosa. Además… Elrond ya está muy viejo.

Se imagina que la petición de la ancianita fuera contestada… ¿a quien se le atribuiría el milagro? Supe de un caso de una ancianita que por muchos años le estuvo rezando a Pelé creyendo que era San Martin de Porres… en serio, no es broma. Algún parecido entre los dos es mera coincidencia. Pelé era brasileño… San Martin… no sé. Sabemos cómo llegó Pelé a ser uno de los grandes del futbol mundial. San Martin… no sabemos cómo es que llegó a ser santo. A la mejor si revisamos el VAR… lo podremos entender. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com