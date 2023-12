Congresistas piden a Biden rechazar restricciones migratorias propuestas por republicanos

Congresistas se dijeron “profundamente preocupados” de que Biden considere promover políticas de migración de la era del expresidente Trump. Los congresistas demócratas por California, Alex Padilla y Nanette Barragán instaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a rechazar las restricciones propuestas por los republicanos al sistema de asilo a cambio de la aprobación de un proyecto presupuestario que incluye partidas para apoyar a Ucrania y a Israel.

El pasado miércoles, la bancada republicana en el Senado de EE.UU. logró detener el avance del proyecto de unos 105 mil millones de dólares, que incluye más de 61 mil en ayuda militar para Ucrania y unos 14 mil para Israel. Los demócratas necesitan al menos nueve votos del lado republicano para aprobar el proyecto, por lo que el presidente Biden ha dicho que está considerando hacer “concesiones significativas en la frontera”. En un comunicado conjunto el senador Padilla y la representante Barragán, presidenta del Caucus Hispano del Congreso, dijeron estar “profundamente preocupados” de que el mandatario demócrata considere promover políticas de migración de la era del expresidente Donald Trump (2017-2021) contra las cuales los demócratas lucharon tan duramente. Consideraron que “ceder a las exigencias de estos cambios permanentes y perjudiciales en las políticas como ‘precio a pagar’ por un paquete de gasto único y no relacionado sentaría un precedente peligroso”.

El líder de la bancada republicana en el Senado, Mitch MacConell, aseguró la semana pasada antes de la votación que su partido no apoyará ningún paquete presupuestario si a cambio no se imponen restricciones migratorias, que incluyen hacer más complicado el acceso al asilo. “Los republicanos del Senado claramente no están interesados en la gestión estratégica de las fronteras y no deberíamos aceptar sus demandas crueles y poco realistas”, opinaron Padilla y Barragán. “Como organización que trabaja en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, conocemos bien las terribles consecuencias de políticas como estas”, subrayó la activista.