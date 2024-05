Canelo Álvarez vence a Jaime Munguía en las Vegas

Saúl ‘Canelo’ Álvarez venció a Jaime Munguía por decisión unánime para retener la cima indiscutible en los supermedianos en combate celebrado este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Jaime Munguía reconoció su derrota por decisión unánime ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas en una pelea por los títulos de peso supermediano. A pesar de ser sorprendido por un uppercut del tapatío, Munguía negó haberse sentido lastimado.

«La verdad que nunca con el upper nunca me sentí lastimado, más que nada me sorprendió, pero lastimado pues no». También admitió que la experiencia fue un factor importante en el combate: «La verdad creo que voy a seguir trabajando fuerte, ha sido buena experiencia. La verdad que empecé muy bien, me pesó la propia experiencia pero bueno, vamos a seguir trabajando».

Fue una pelea entre mexicanos complicada en primera instancia para el jalisciense, quien empezó a aparecer con su poderosa derecha para aplacar a un valiente Munguía, pero que acabó por sofocarse ante el punch de Saúl Álvarez.

De esta forma, ‘Canelo’ Álvarez llega a 61 triunfos en su carrera, a cambio de dos derrotas y dos empates, para retener los cinturones supermedianos del CMB, OMB, AMB y FIB.

Jaime Munguía se queda con registro de 43 triunfos, a cambio de la primera derrota de su carrera.

MUNGUÍA SORPRENDIÓ AL INICIO A CANELO CON SU IZQUIERDA

Los tres primeros asaltos, el jalisciense simplemente vio la zurda del tijuanense. Munguía tiró jabs tanto como pudo y desconcentró a Canelo quien se vio acorralado e, incluso, plantó talones en el suelo en más de una ocasión.

El esfuerzo de Munguía se extendió durante estos nueve minutos, en donde dominó por completo a Saúl Álvarez, quien tuvo que cambiar de estrategia después.

CANELO HACE QUE MUNGUÍA VISITE LA LONA

Las cosas cambiaron dramáticamente en el cuarto asalto cuando un recto hizo frenar las emociones a Munguía y, después, una combinación mortal con la derecha de Álvarez que hizo que Munguía cayera a la lona y se activara el conteo.

La pegada de Canelo hizo a Munguía pensar dos veces antes de abrir la guardia de Álvarez con varias combinaciones a la cintura, pero Saúl olió sangre y conectó un upper en el quinto y un gancho que acabó por desnudar las carencias del tijuanense.

MUNGUÍA REAPARECE ANTE CANELO CERCA DEL FINAL

Después de varios asaltos con dominio jalisciense, Jaime Munguía volvió a armarse de valor y acorraló con varias combinaciones a Saúl Álvarez quien respondió con un par de ganchos paralizadores, si bien esta vez, eso no le importó al tijuanense.

La dosificación para Canelo se extendió hasta los rounds finales e, incluso, fue hacia el frente, sin importar el castigo recibido, para conectar un último upper que casi tumba definitivamente a Munguía en el último asalto, pero suficiente para volver a llevarse el triunfo.