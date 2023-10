A PA’ DISCURSO

Cada año las ONU invita a los presidentes de todas las naciones del mundo a que den un mensaje desde la tribuna de las Naciones Unidas.

Vaya que cada uno dice lo que quiere decir y “sanseacabó”. De todos los que han hablado hay uno que sobresale porque a acaparado la atención del mundo entero. Para muchos no es mas que un dictador disfrazado de demócrata… y yo digo que mientras el pueblo esté de acuerdo que le valga un sorbete lo que el mundo opine de él. Me refiero al presidente de El Salvador. Vaya que se ha ganado el cariño y aprecio de los salvadoreños. Tengo conocidos de ese país y todos se sienten orgullosos de Bukele. Muchos han ido a ese país desde que Bukele es presidente y han regresado muy contentos del cambio que ha tenido el país con este gobierno. Quiero reproducir el discurso que dio el presidente Nayib Bukele dio en la ONU… trataré de resumirlo. “Hoy, a cuatro años de nuestro gobierno… nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios a ser literalmente a ser el país más seguro de América Latina.

Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Por eso, muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Sobre todo, Latinoamérica; pero también en EU y en otras partes. Ven lo que está pasando en el Salvador y se preguntan porque no pueden pasar en nuestros países. La respuesta es clara y sencilla, deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho de usar el sentido común… probar sus propias recetas. Nos pudimos haber equivocado, es un riesgo que se corre, pero no nos equivocamos. Al tener nuestras propias decisiones, corrimos con el derecho a tener la razón. Hay un ingrediente que debería de tener esas decisiones y es la valentía.

Durante décadas probamos todo lo nos dijeron que era lo mejor para nosotros.

Mas de 85 mil muertos y un país destruido, nos dijeron después que ese ya no era el problema. Los problemas internos del país hicieron que los dos bandos se repartieran el botín. Poderes extranjeros nos hicieron entregar el país a la “derecha” y luego a la “izquierda”. En estos 30 años hubo mas muertes que en la guerra civil, con mas pobreza y mas violencia.

Todo se hizo con el respaldo de quienes siempre se han autodenominado los grandes defensores de los Derechos Humanos. En vez de darnos la medicina para sanar nos estaban dando un veneno. Querían que todo siguiera igual en nuestro país para seguir compartiendo el poder. Pero llegó el momento de decir que no. Por primera vez probamos nuestra propia medicina. Gracias a Dios funcionó. Lo primero que hicimos fue estar del lado de Dios y de su pueblo. Porque ninguna transformación que valga puede ser obedeciendo poderes externos. En segundo lugar; creamos nuestro propio método, diseñado para nuestra realidad. Creado por los que vivimos esta realidad. El pueblo nos dio la gobernabilidad.

Todas las decisiones que hacían falta para arreglar nuestro problema más urgente que era la inseguridad deberían de ser tomadas. De poco hubieran servido los esfuerzos que estábamos haciendo por mejorar la salud, la economía… si seguían matado a nuestra gente y los jueces dejaban libres a los asesinos. De poco servía transformar la educación si desde las mismas cárceles las pandillas daban ordenes para matar cobardemente a nuestra niñez y reclutar forzosamente a nuestra juventud. No podíamos dedicarnos a invertir millones de dólares en infraestructura vial si los salvadoreños no podían transitar libremente por esas calles. Así que se tomó la decisión de depurar y el ministerio publico… y todo lo del orden judicial y el sistema carcelario. Se aseguraron con leyes para que los terroristas no salieran de las cárceles. Y fue en ese momento en que empezaron las condenas internacionales. Muchos medios estuvieron en contra de las acciones que se tomaron en contra de estas personas reclamando los derechos humanos de los pandilleros…” hasta aquí llego con el discurso. Todavía habló más… y bien tupido. Se preguntará porque estoy escribiendo este discurso. ¿No le encuentra un parecido con México? Solo es cuestión de que vea las noticias para que se de cuenta de quién manda en el país… el narco.

¿Qué esta haciendo el gobierno? ABRAZOS NO BALAZOS.

Solo que los balazos son para el pueblo y los abrazos para los narcos.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com