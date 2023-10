TODO POR UN LIKE

Está el hombre sentado en el consultorio esperando que regrese el doctor con el resultado de los exámenes que le han hecho. Se para se sienta, ve los cuadros en la pared. Se vuelve a sentar y se para una vez más… hasta que por fin regresa el doctor. El doctor se le queda viendo con compasión al paciente. Pasa saliva varias veces antes de empezar a hablar.

El paciente no dice ni hace nada… solo ve al doctor. Por fin el doctor saca unas hojas de la carpeta y se dispone a hablar.

Querido amigo…-

Dígame doctor-

Querido amigo…-

Dígame doctor-

Mi estimado, después de los análisis que se le han hecho no le tengo buenas noticias. Quiero decirle que según los exámenes que se le hicieron… usted tiene Sida-

¿Nada más eso doctor? ¿Qué más tengo?

Tambien tiene Alzheimer

Doctor ¿y que más tengo?

¿De qué son capaces los youtuber con tal de obtener likes?

No les importa lo que hacen estas personas con tal de ganar mas dinero aumentando los likes por video que hacen… y la culpa la tiene uno y You Tube por pagarles por likes y vistas que tengan los videos que hacen estas personas. Uno de tantos de lo que hay gusta por hacerle bromas a las personas. Deben de entender esta gente que uno no siempre esta para bromas. Se deberían de dedicar a hacer otro tipo de contenido, pero como la gente le pone like pues lo siguen haciendo. Como les decía, este youtuber se le ocurrió jugarle una broma a un repartidor de comida en un centro comercial. Como la persona no lo conocía pues no sabía que era broma lo que le estaba haciendo pues no le quedó mas que reaccionar como lo haría cualquier persona que tiene permiso para portar arma y le disparó. No lo mató, pero si lo mandó al hospital. Aquí no para el hecho. Cuando se presentaron cargos contra el repartidor de comida no procedió la acusación. Así que el acusado quedo en libertad. Traía su permiso para portar arma, mas se comprobó que actuó en defensa pues no le pudieron hacer cargos. Esto sucedió en Leesburg, Virginia.

Según el youtuber le gusta hacer bromas y grabar la reacción de las personas… de eso se trata su “canal”. Alan Colie le dio una lección a Tanner Cook… el youtuber. Esto sucedió hace meses y son de las noticias que me gusta guardar para comentarlas después… lección aprendida (CREO).

——————————————————————————————

Has besado mis labios… le dice la muchacha al novio-

Es que te amo María …-

Pero has besado mis labios Juan-

Ya te dije que te amo María-

Ahora nos tenemos que casar- dijo María

Y dicho y hecho… se casaron y resulta que a los 4 meses de casados… María tiene un bebé.

Mamá, ¿esto puede ser posible? pregunta Juan.

Pregúntale a tu suegra- le responde la madre

Va con la suegra y le pregunta que si lo que le ha pasado a María es posible.

Hijo la amas? –

Mucho suegra-

¿Es mala mi hija contigo Juan?

No suegra, es la mujer más buena que he conocido-

¿Ves lo que te estoy diciendo? Es tan buena que “diosito” no quiso que María esperara tanto tiempo a su hijo-

De que los hay los hay, el chiste es dar con ellos.

¿Son malos los disfraces? Yo digo que no. Ahora que… hay de disfraces a disfraces… y sobre todo el propósito del disfraz.

Resulta que dos hombres se disfrazaron de cebra y se metieron a jugar en donde había animales salvajes.

Todo estaba saliendo a pedir de boca, pero… cuando hay un pero es porque algo no salió como se había pensado.

En ese lugar había leones… y ellos disfrazados de cebra, ¿qué puede pasar? Pues pasó lo que tenía que pasar, en ese lugar había leones. “Trotando por la pradera no se dieron cuenta de que se acercaban dos cachorros de león. Los cachorros no sabían de lo que estaban haciendo estos hombros y se dieron a la tarea de cazar a la cebra. Cuando atacaron le arrancaron la cabeza a la cebra. Fue cuando los hombres se dieron cuenta de que eran atacados. Que bueno que eran cachorros, si hubieran sido leonas o leones no creo que estuviera contando esta historia. Los cachorros huyeron con la cabeza de la cebra. Si es para contar la anécdota esta bien… pero creo que no lo volverán hacer… CREO.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a:

gammaliel9.10@gmail.com