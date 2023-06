El presentador Daniel Bisogno regresó al programa ‘Ventaneando‘ tras dos semanas fuera del aire por un grave padecimiento por el que tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

El también productor de teatro contó en entrevista que tras el cuadro hepático que sufrió, ahora se encuentra en un mejor estado, pero ha tenido que hacer cambios en su alimentación y hábitos. Ocho días que se me hicieron como dos meses, lo más difícil -hasta ahorita- ha sido la alimentación. No sabe usted la dieta que tengo que comer, público querido, pero bueno, es lo de menos. Comía sobre todo mal, hice esta dieta y comía muy poco, me fui acostumbrando a comer una vez al día, ahorita cinco veces al día… no tengo más tiempo que para tragar“, contó.

Daniel Bisogno también reveló que ahora ha agregado a su rutina diaria los hábitos de tomarse diariamente la presión, la oxigenación y el azúcar. El presentador dejó en claro que cuando los especialistas lo determinen, podrá volver a la normalidad, pero deberá cuidar sus hábitos. Que le sirva a usted de ejemplo, porque uno no hace caso, y uno se dedica a trabajar sin parar, se dedica a mal pasarse, a hacer cosas indebidas en contra de tu salud, aunque no te des cuenta, por eso creo que es muy importante, publico querido, que se vea en un espejo como este, porque en cualquier momento y corres riesgo de morirte ahí, yo la vi muy cercana“, expresó. Bisogno se mostró agradecido de poder haber regresado a trabajar y bromeó: “Azteca es mi casa, este foro es mi casa y el entrar otra vez por los pasillos cuando, de repente, uno creía que a lo mejor ya no… y no por irse a Televisa, sino porque a dar a una señal más lejana”.