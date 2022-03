The Batman, caballero de la noche, te contamos una reseña de este nuevo estreno

Batman, que nunca fue una persona diurna, se sumerge en la noche perpetua en la versión nocturna, nihilista y neo-noir de Matt Reeves del defensor encapotado.

‘The Batman’, de tres horas de duración, incluye mucha acción, presentaciones de personajes, dispositivos y otros accesorios de superhéroes. Pero no es una extravagancia. Este ‘Batman’ es una pieza de humor taciturno, empapada de sombras y rabia, que ha reducido los arquetipos del cómic a siluetas abstractas y personajes humanos mugrientos. Si el Acertijo de Jim Carrey entrara en esta película, encajaría tan bien como Bugs Bunny en

‘Taxi Driver’.

La película de Scorsese, en la que Travis Bickle se burla del colapso social, tuvo una influencia prominente en la atolondrada ‘Joker’ (‘Guasón’) de Todd Phillips, pero puede serlo más para ‘The Batman’, que también se basa en la precaria psicología de su protagonista de DC. Robert Pattinson es un Batman joven, relativamente nuevo en el trabajo, que sufre mucho por las batallas nocturnas con los más depravados de la Ciudad Gótica.

Lo consume un sentimiento de impotencia y la sensación de que nunca podrá detener la marea.

‘Es una gran ciudad’, dice en la apertura de la película. ‘No puedo estar en todas partes’. Reeves, el realizador de ‘Planet of the Apes’ (‘El planeta de los simios’), comienza ‘The Batman’ con numerosas entonaciones de voz grave — ‘Piensan que me estoy escondiendo en las sombras, pero YO SOY las sombras’ — en un impresionante montaje operístico con ‘Something in the Way’ de Nirvana. Es una fusión eléctrica de imágenes y sonido, y la sección más completa de la película. Este ‘Batman’ es un canto fúnebre.