Sin control Covid -19 en Tamaulipas

Ante la muerte en Reynosa de un paciente que se confirmó post-mortem con Covid-19 y la peerdida de control en los contagios, la secretaria de Salud, Gloria de Jesus Molina Gamboa, declaró a Tamaulipas en Fase 3 de la pandemia, mientras a nivel nacional continua la segunda fase.

“ Esta semana es la última oportunidad que tenemos los tamaulipecos para frenar la exponencialidad en la que se puedan presentar los casos positivos de COVID-19, la transmisión de este virus es comunitaria, quedarse en casa es la única solución”, expresó.

Indicó que Nuevo Laredo de los 5 caso positivos, no todos tuvieron contacto con gente del extranjero, se contagiaron en la ciudad, tal como pasó con otros enfermos en Tampico, Reynosa y Madero.

Enfatizó que esta semana es crucial y definitiva en el comportamiento de la aparición de contagios, la semana pasada se triplicaron los casos positivos al pasar de 8 a 41 casos, esto significa, 33 casos nuevos en sólo 7 días.

Además de 3 sospechosos y dos defunciones, uno de ellos, el paciente masculino de 70 años, derechohabiente del ISSSTE, quien no presentaba ningún tipo de enfermedad agregada. Indicó que de los casos confirmados 4 son médicos, dos de Tampico, en ambos casos tuvieron contacto con pacientes en clínicas particulares, y el de Río Bravo y Reynosa contacto con extranjeros. El peor de los escenarios no ha llegado, pero no tarda en presentarse de no acatar las medidas de contención, podrían enfermarse 35 mil 715 tamaulipecos, y necesitar hospitalizarse a más de 5 mil personas con mil 543 muertes.

Indicó para poder atender a esos posibles enfermos, en el peor escenario, costaría al menos 80 millones de pesos al sistema de salud. “En escenario esperado sería 10 mil 312 enfermos mil 500 hospitalizaciones y 394 muertes”, dijo.

Mientras que en Nuevo Laredo se tiene una proyección de hasta 5 mil enfermos y hasta 100 muertos, ante esta situación localmente se preparan con más de 200 camas que se consideran que son las que se necesitan en base al comportamiento que se ha tenido en China y en Nueva York y esto es lo que se necesitará si la gente no hace caso.

Hasta este lunes se han realizado en todo el estado 466 muestras, siendo los municipios con más casos Tampico, Matamoros y Reynosa que son los que mayor población, por lo que piden a la comunidad se quede en casa y a los paisanos que no visiten a su gente en México.

Ya son 82 casos de Covid-19 en Tamaulipas

Autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron dos nuevos casos positivos a Covid-19 en Tamaulipas, con lo que suman ya 82 casos en la entidad.

Los nuevos casos confirmados son un hombre de 53 años y una mujer de 31 años de edad, ambos de Matamoros atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuyas muestras fueron analizadas en el Laboratorio Estatal de Tamaulipas.

Además, 26 pacientes que se encontraban en estudio resultaron negativos e ingresaron 5 nuevas muestras sospechosas que ya son analizadas. De las 26 pruebas que resultaron negativas, 19 pacientes son de Ciudad Victoria, 3 de Ciudad Madero, 1 de Reynosa, 1 de San Fernando, 1 de Río Bravo y 1 de Altamira; otro caso sospechoso de Ciudad Victoria resultó no concluyente por lo que se le realizará una nueva prueba. Al filo de la medianoche, fueron ingresadas 5 muestras sospechosas que corresponden a 3 pacientes de Nuevo Laredo, 1 a Tampico y 1 a Ciudad Madero.

Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud, pidió a los ciudadanos practicar el distanciamiento social, así como extremar cuidados con adultos mayores, utilizar cubrebocas al salir a la calle, mantener una distancia de 1.5 metros con otras personas, lavarse las manos frecuentemente y desinfectar superficies de uso común, esto para prevenir el esparcimiento del Covid-19 en Tamaulipas.