Mississippi: Jueza escucha demanda contra ley antiaborto

Una jueza realiza el martes una audiencia para considerar una demanda presentada por la única clínica de abortos de Mississippi, que intenta permanecer abierta con la suspensión de una ley que prohibiría prácticamente toda interrupción de un embarazo en ese estado. La ley —aprobada por la legislatura estatal antes de que la Corte Suprema anulara hace unas semanas el fallo de 1973 que permitió el derecho al aborto, conocido como Roe vs. Wade— deberá entrar en vigor el jueves.

La Jackson Women’s Health Organization ha pedido un amparo contra la ley a fin de permanecer abierta al menos mientras la demanda es considerada por los tribunales.

La demanda es parte de la frenética actividad judicial en todo el país tras la decisión de la Corte Suprema: los gobiernos estatales conservadores están tratando de restringir o incluso prohibir totalmente el procedimiento, y otros están tratando de consagrar el derecho al aborto en sus leyes.

Entretanto un juez en Florida el martes bloqueó temporalmente una ley que habría prohibido todo aborto después de 15 semanas de gestación, lo que era esperado ya que la semana pasada el juez declaró que la ley violaba la Constitución estatal.

En Mississippi, la jueza Debbra K. Halford está considerando la demanda contra la ley. Si la jueza decide bloquear la ley, la decisión puede ser apelada ante el máximo tribunal estatal.

La nueva ley de Mississippi prohíbe todo aborto a menos que corra peligro la vida de la madre o si el embarazo fue producto de una violación denunciada ante la policía. No contempla una excepción para el incesto.

Mississippi es uno de varios estados que aprobaron ‘leyes gatillo’, es decir, aquellas leyes aprobadas con antelación para ser aplicadas tan pronto como la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade. La ley fue aprobada en 2007 y hasta ahora no había sido denunciada en los tribunales.

La demanda de la clínica cita la decisión de la Corte Suprema de Mississippi en 1998 según la cual la Constitución estatal protege el derecho a la privacidad que ‘incluye el derecho implícito de una mujer sobre si tener o no un aborto’. Esa decisión se basó en las decisiones de la Corte Suprema nacional, de 1973 y 1992, que protegían el derecho de una mujer a decidir sobre su embarazo, y que fueron anuladas el 24 de junio. En documentos judiciales presentados el domingo ante el tribunal, la Secretaría de Justicia del estado dice que la Constitución de Mississippi no reconoce el derecho al aborto y que el estado históricamente ha restringido esa práctica. ‘Los textos, la historia y los precedentes todos demuestran que la Constitución de Mississippi no protege el derecho al aborto y que las leyes aquí son válidas’, escribió la Secretaría de Justicia local.