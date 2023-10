Migrantes Chiapanecos, Se Unen en Nueva Caravana en Trayecto hacia Frontera con EU

NovedadesNews.- Tapachula, Chiapas. La organización Pueblo Sin Fronteras ha hecho un llamado a los migrantes varados en la frontera sur de México para que se unan a una nueva Caravana que partirá caminando desde Tapachula, Chiapas, el próximo 30 de octubre. El objetivo es avanzar hacia el norte de México con la esperanza de llegar a la frontera con los Estados Unidos.

La organización, liderada por el activista Irineo Mújica, ha expresado su preocupación por la difícil situación que enfrentan los migrantes en Tapachula. La falta de opciones de vivienda asequible, la escasez de empleo y la dificultad para obtener trámites migratorios en instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) han llevado a una situación insostenible.

«Ya no hay espacio para más migrantes en Tapachula. La renta, la comida y la falta de trabajo hacen que sea imposible vivir. Necesitamos soluciones humanas y justas para esta crisis migratoria, que nos afecta día a día. La violencia y la crueldad del Instituto Nacional de Migración (INM) no conocen límites», advirtió la organización.

La convocatoria de la caravana busca permitir a los migrantes avanzar con dignidad, ya que sienten que las actuales instituciones no están proporcionando respuestas adecuadas.