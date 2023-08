Messi rescata al Miami ante Dallas y lo lleva a Cuartos de Final de la Leagues Cup

El conjunto del Inter Miami consiguió avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup tras vencer a FC Dallas en la tanda de penales en el Estadio Toyota En un partido llenó de goles, Lionel Messi logró rescatar al Inter Miami para llegar a la tanda de penales y conseguir su pase a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2023. El encuentro inició con grandes emociones, desde los primeros minutos, ambos equipos salieron en búsqueda de poder abrir el marcador y fue al minuto 6 que Lionel Messi consiguió marcar el primer gol del partido con un gran gol desde afuera del área. Al minuto 37, FC Dallas logró empatar con un gran remate de Facundo Quignón. Tan solo ocho minutos después, Bernard Kamungo, logró anotar el segundo gol de Dallas con un contragolpe letal y acompañado por Jesus Ferreira. En el segundo tiempo, Alan Velasco marcaba el tercer gol de Dallas, aunque dos minutos después y recién ingresado al terreno de juego, Benjamín Cremaschi marcaba el segundo gol del Inter Miami tras pase de Jordi Alba que conseguía su segunda asistencia del partido. La alegría duró poco pues al minuto 68, llegó un autogol de Robert Taylor y aumentó la ventaja para Dallas. Algo que volvió a suceder en la otra puerta, pues al minuto 80, Marco Farfan marcó en propia puerta y le regresó esperanza al equipo de Messi. La lluvia de goles la terminó Lionel al minuto 85 con un golazo de tiro libre con el que mandó el juego a penales. En la tanda de penales, Inter Miami se llevó el pase al ganar 5-3.

LEAGUES CUP: JUEGO ENTRE DALLAS E INTER MIAMI, LO MÁS BUSCADO EN EL MUNDO



De acuerdo a Google Trends, el juego entre FC Dallas e Inter Miami fue lo más buscado del pasado domingo en todo el mundo. Un partido que maravilló a los amantes del futbol y que terminó con un marcador de 4-4 con un doblete de Lionel Messi, quien llevó a su equipo a remontar y posteriormente sacar en la tanda de penales el pase a los Cuartos de Final en donde enfrentarán al Charlotte FC. Lionel Messi ha caído con el 'pie derecho' en Inter Miami y en la MLS, lo que ha provocado que todo el mundo esté al pendiente de lo que sucede con el delantero argentino. El impacto que ha tenido Messi en la MLS de manera mundial ha sido grande que incluso la misma cuenta de Twitter de la plataforma de Google Trends señaló que MLS también es una de las palabras más buscadas. Otro de los datos importantes de esta plataforma se dio hace algunos días cuando se supo que el debut de Messi fue el partido más visto en toda la historia de Estados Unidos con un total de 12.5 millones de espectadores.

Messi es viral en Tik Tok… por su «trampa» en golazo de Leagues Cup Inter Miami ya está en cuartos de final de la Leagues Cup y esa hazaña se debe, un alto porcentaje, a las grandes actuaciones de su jugador franquicia, el astro argentino Lionel Messi, quien se ha convertido en el primer jugador en la historia de la Major League Soccer en anotar siete goles con sus primeros cuatro partEl último de ellos se dio a poco tiempo del final y con el marcador en contra 4-3 en el encuentro de octavos de final de la competencia conjunta entre todos los clubes de la MLS y la Liga MX contra el FC Dallas en el Toyota Stadium el pasado domingo. El truco de Lionel Messi para anotar un golazo vs. FC Dallas- Inter Miami tuvo un tiro libre cargado por la derecha en un lugar ideal para un cobrador de pie izquierdo, es decir, el escenario parecía perfecto para que la ‘Pulga’ volviera a marcar de tiro libre.idos con su nuevo club. Sin embargo, de acuerdo con un video que se ha hecho viral en redes sociales, para el ex jugador de FC Barcelona y del Paris Saint Germain en España y Francia, respectivamente, el lugar donde ocurrió la falta no era perfecto y se nota como en cinco ocasiones mueve el balón hacia la izquierda con la intención de encontrar el ángulo perfecto, cuestión que el árbitro no se percata ya que estaba acomodando a la barrera que puso en oposición el FC Dallas