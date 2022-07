Luis Miguel reaparece en redes sociales

En el mundo de la farándula, tarde o temprano a las y los famosos les llega la hora de ser beneficiados con el ‘elixir de la juventud’ y, tal parece que, tocó el turno a Luis Miguel que, luego de largo tiempo, alejado de las redes sociales sorprendió con una nueva publicación en la que aparece, no sólo porque no es costumbre ver nuevas fotografías suyas, sino porque luce increíblemente rejuvenecido, en una foto en la que se encuentra acompañado de un grupo de conocidas influencers. Jamalat Larach, influecer y pintora hondureña hizo una nueva publicación, acompañada de Luis Miguel y otras personalidades de las redes sociales. Luego que los seguidores del ‘El sol de México’ se percataran del post no dejaron pasar desapercibido el cambio notable en su rostro, pues aseguraron que Luismi luce varios más joven, de la última vez que lo habías visto. En la fotografía puede apreciarse -en orden de aparición- a Jamalat, Luis Miguel y dos jóvenes más, en el ‘Sexy Fish’, un restaurante ubicado en Miami, Florida, el estado en el que el intérprete de ‘La chica del bikini azul’ reside en la actualidad y que, desde hace meses, se le ha captado en más de una ocasión en diferentes recintos localizados en la denominada ‘capital de América Latina’. Pero además de la sorpresa que generó tener noticias de Luis Miguel, sus fanáticos sugirieron que, con probabilidad, el cantante mexicano pudo haberse sometido a una cirugía plástica, ya que la piel de su rostro luce impecable, sin arruga ni línea de expresión notable, y en cambio luce un par de años más joven. Aunque eso no fue todo, pues también se ve más esbelto, vestido con un outfit negro de pies a cabeza. Intervenido quirúrgicamente o no, lo que es un hecho es que Luismi luce como hace mucho no lo hacía, por lo que las versiones acerca de que podría estar preparando una sorpresa para conmemorar sus 40 años de carrera no se han hecho esperar. A lo largo de cuatro décadas, el cantante de 52 años se ha hecho acreedor de una trayectoria única, al acumular canciones icónicas, discos de oro, diamante y platinos, innumerables premios y giras alrededor del mundo, pues no hay que olvidar que comenzó su carrera con sólo 11 años de edad, ¿estará preparando nuevo disco?