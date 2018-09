Irina Baeva responde a quienes critican romance con Gabriel Soto

Dallas, Texas.- “Robamaridos” o “rompehogares” son solo algunos de los duros e incontables comentarios que ha recibido Irina Baeva a través de las redes sociales desde que el pasado jueves el programa de televisión ¡Suelta la sopa! (Telemundo) sorprendiera a la actriz de origen ruso paseando por las calles de Beverly Hills de la mano del reconocido galán mexicano Gabriel Soto. Unas imágenes que confirmaban lo que durante tanto tiempo Baeva y Soto se negaban a reconocer: que entre ellos existía algo más que una relación de amistad, como ambos intentaban hacernos creer. Si bien la que fuera protagonista de la exitosa telenovela mexicana Vino el amor no se ha pronunciado directamente sobre lo sucedido, a través de sus redes sociales Baeva envío este domingo un discreto pero contundente mensaje a sus detractores tras varios días en absoluto silencio. Lo hizo desde la bella ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, donde la popular actriz se encuentra instalada desde hace varios días con el objetivo de abrirse camino en Hollywood. “A todos aquí presentes les mando mucho amor que se ve que hace falta”, escribió Baeva junto a una foto en la que posa de lo más sonriente y con la que trata de restarle importancia a las numerosas críticas que ha estado recibiendo en los últimos días a través de las redes sociales. Por si no había quedado suficientemente claro que no le importa en lo más mínimo la opinión que los demás tengan sobre ella tras confirmarse su noviazgo con Soto, la actriz de 25 años agregó a su mensaje el siguiente hashtag: #CadaQuien DaLoQueTiene. Lejos de apaciguar las críticas, las palabras de Irina no hicieron sino encender los ánimos. “Pero si la que necesita amor eres tú ya que te querías sentir amada con un marido ajeno”, se puede leer entre los cientos de comentarios que inundaron su publicación. “Tu foto es hermosa pero tu mensaje me parece irónico y fuera de lugar ya que da lugar a que la gente te siga atacando. Si eres feliz no necesitas enviar mensajes subliminales”, opinó otra persona. Y tú, ¿crees que la gente está siendo muy dura con la actriz?