Frida Sofía quedó fuera del testamento de Alejandra Guzmán ¡Lo confirmó su papá!

Frida Sofía luego de que denunció un supuesto abuso sexual por su abuelo Enrique Guzmán, quedó desprotegida por su mamá: Alejandra Guzmán, quién la sacó de su testamento. Lo anterior fue confirmado por el padre de Frida, Pablo Moctezuma, en una entrevista realizada el pasado jueves 13 de mayo, en el programa de farándula “Ventaneando”, donde el empresario reveló que la Guzmán la dejó sin herencia. “Me entero de que Alejandra también la quitó de la herencia. Eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates. Ese no es el problema aquí. No son departamentos, coches. Me encantaría que tomara un paso atrás y escuchara lo que tiene que decir su hija”, declaró el padre de Frida. Luego de revelar esta situación por la que pasa la dinastía Pinal, Moctezuma reiteró que siempre brindará su total apoyo a su hija, principalmente ahora que inició el proceso legal contra su abuelo materno. La demanda de Frida, es debido a que ella asegura que recibió tocamientos inadecuados cuando tenía cinco años, por parte de su abuelo Enrique Guzmán. Referente a que la hija de la Reina de Corazones quedó fuera del testamento de su madre, inició por un rumor que hace dos semanas se escuchó en la emisión de Grupo Fórmula, Fórmula Espectacular. Ahí se dijo que Miguel Ángel Maldonado “Chiapaneco”, mencionó que gracias a una muy buena estaba enterado de que la Guzmán hizo cambios legales en su herencia. “Al parecer, Alejandra Guzmán se acercó con su notario con la intención de cambiar su testamento, no para desheredar a Frida pero sí para quitarle peso al testamento anterior con la finalidad de dejar protegida a su hija porque es su hija, pero dejar como albacea de todos sus bienes a su hermano, Luis Enrique. Les repito, la nota viene de Miguel Ángel Maldonado y la fuente me asegura el Chiapaneco es cercana a él y muy segura”, enfatizó Flor Rubio en una transmisión en vivo y que publicó ese mismo día en su canal de YouTube