FEAS Y ENVIDIOSAS

Es media noche y un gato muy perfumado sale a dar su ronda cotidiana y se encuentra un gatito en la ventana de una casa. El gatito se le queda viendo y lo empieza a seguir.

– ¿A dónde va sr. gato? pregunta el gatito.

– Voy a fornicar- responde el gato.

– Yo quiero fornicar- le dice el gatito.

– Estas muy chiquito para fornicar-

– Yo quiero ser como usted-

– Ya te dije que estas muy chiquito-

– Yo quiero fornicar, quiero ser como usted-

– Está bien, sígueme-

Después de una hora de andar de techo en techo y por bardas el gatito empieza a cansarse.

– ¿Qué es lo que te pasa? Le pregunta el gato.

– Nada, todo está bien señor gato- responde el gatito.

Después de un buen rato el gatito se queda quieto.

– ¿Qué te pasa?

– Nada sr. gato, solo que ya me cansé de fornicar-

No aguanté la risa cuando vi la nota. Resulta que una mujer se le ocurrió ir por su niño a la escuela luciendo provocativa. Le llovieron las criticas por ir vestida de una manera que dejaba suspirando a los hombres, pero que dejaba a unas mujeres muertas de envidia. Vanesa Medina, de Bolivia se convirtió en tendencia por ser una “mamá fitness” ya que en ropa deportiva se presentó en la escuela de su hijo. Tanta fue la envidia-coraje que muchas mujeres ya hablaban de que se debería de prohibir la entrada a esta mujer “impúdica”. Vanesa es abogada, ¿usted va a creer que se iba a quedar callada? Pues no. Hay que hacer notar que fueron solo mujeres las que se quejaron. Los hombres ni cuenta se dieron de como iba vestida (o desvestida) Vanesa.

También hubo mujeres que la defendieron en las redes sociales. Me gustaría saber quiénes la defendieron y quienes la ofendieron. Me puedo dar una idea de quienes la defendieron… las que se identifican con ella por ser como ella. No están mal físicamente ni del cuerpo ni de cara. Me supongo que la otra parte pues… ¿qué diré? Alguien dijo… no hay mujer fea, simplemente hay mujeres pobres. ¿Que quiero decir con esto? Que las pobres no tienen ganas de meterse a un gimnasio, que no tienen para comprar maquillaje, que las pobrecitas no tienen para comprar ropa deportiva… ¿no? Digo, así como digo una cosa digo otra.

Albert Einstein no ha muerto y hace una fiesta en su casa. Queriendo atender bien a sus invitados se le acerca a una persona y le pregunta cuál es su “coeficiente intelectual”. 250- contesta el invitado. Entonces Einstein empieza a platicar sobre la bomba de hidrogeno, de la relatividad, de física cuántica y… más temas de ese nivel. Deja al invitado y le pregunta a otro si la está pasando bien y cuál es su CI.- Es de 150…- presume el invitado. Einstein empieza a platicar con el invitado hablando de economía, desigualdad social, reforma agraria… Deja al invitado y se va con otro invitado. Lo mismo… le pregunta si la está pasando bien y cuál es su CI.- Es de 100- Entonces Einstein empieza a hablar del Libre Comercio, desempleo, petróleo, Bin Laden, narcotráfico… Deja a ese invitado y se va con otro y le hace las mismas preguntas. .- Mi CI es 50-

Einstein empieza a hablar del Gordo y la flaca, de novelas, de Ricky Martin de, reggaetón… Se va con otro invitado, y lo mismo. Mi CI es de 5…- Einstein le da una palmada y le dice… Estoy de acuerdo contigo, la 4T de AMLO salvará a México. Vaya que nos pintamos solos. Resulta que en Dubái en donde se esta realizando el mundial de clubes, aficionados del equipo Monterrey que representan a la Concacaf se reunieron en un bar (quiero aclarar que muy probable eran regios pobres porque no les alcanzó para entrar al estadio) y pues todavía no se sabe porque carajos se empezaron a dar de madrazos. Todavía no se asegura que la selección vaya al mundial y ya nos estamos dando a conocer que somos muy buenos para los madrazos y que se cuiden si llegan a entrar al estadio… esos aficionados del Monterrey. Aunque no creo que vayan por la sencilla razón de que ya no les quedó mucho que digamos… por la multa que debieron de haber pagado.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com