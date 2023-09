Estadounidenses liberados vuelven a suelo estadounidense desde Irán

Share on Twitter

Share on Facebook

El presidente Joe Biden se encuentra bajo escrutinio debido a su decisión de llevar a cabo un intercambio de prisioneros controvertido entre Estados Unidos e Irán, una medida que podría abrir la puerta a una mejora en las relaciones con un adversario histórico, pero que también lo ha puesto en desacuerdo con los republicanos del Congreso y ha proporcionado nuevo material de ataque para sus rivales presidenciales.

El punto central de controversia gira en torno a la liberación de $6 mil millones en activos congelados. Los republicanos han equiparado este intercambio con un pago de rescate por los estadounidenses liberados, lo que va en contra de la política estadounidense de no pagar rescates. Argumentan que la administración de Biden no puede garantizar que este dinero no sea utilizado para financiar el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán, la guerra de Rusia contra Ucrania o actividades terroristas. Además, los críticos advierten que esta política podría llevar al arresto y detención injustos de más ciudadanos estadounidenses.

La liberación de prisioneros ha generado un debate sobre si recompensa a Teherán por la detención de estadounidenses en el extranjero. Aunque el número exacto de estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero es desconocido, la Fundación James W. Foley ha registrado 55 casos públicos. A pesar de una disminución en secuestros terroristas en los últimos años, la organización ha observado un aumento en la detención injusta de ciudadanos estadounidenses por parte de gobiernos extranjeros durante más de una década.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, expresó su profunda preocupación de que los $6 mil millones incentivaran futuros secuestros.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, expresó su profunda preocupación de que los $6 mil millones incentivaran futuros secuestros. Los republicanos sostienen que las transacciones humanitarias con Irán son difíciles de controlar y que el dinero puede utilizarse en actividades malignas.

A pesar de la insistencia de la administración de Biden de que los fondos provienen de ingresos del petróleo iraní en cuentas bancarias en el extranjero y solo pueden usarse con fines humanitarios, los republicanos no confían en que se destinen a la compra de alimentos y medicinas. Las declaraciones del presidente iraní, Ebrahim Raisi, sobre lo que constituye ayuda humanitaria han aumentado las preocupaciones.

En una entrevista con USA TODAY antes del intercambio de prisioneros, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmó categóricamente que Estados Unidos controlaría cómo se utilizarían los fondos, enfocándolos en propósitos humanitarios.

Este intercambio de prisioneros se ha convertido en una fuente adicional de críticas hacia Biden. Los republicanos ya estaban en desacuerdo con él sobre asuntos relacionados con Ucrania y la respuesta a la ofensiva rusa. Además, la administración se encuentra en un punto muerto con los republicanos en la Cámara de Representantes respecto a la financiación de $20.6 mil millones para Ucrania, lo que podría generar un cierre del gobierno a finales de septiembre.

El enfoque de Biden en cuanto a política exterior hacia enemigos de Estados Unidos depende en gran medida de establecer líneas abiertas de comunicación para evitar malentendidos. Sin embargo, su búsqueda de la reelección significa que no puede darse el lujo de perder el apoyo de los votantes indecisos que lo eligieron en la última elección. La liberación de prisioneros es un tema complicado que genera debates intensos tanto a nivel político como moral.

Después de 2,898 días de cautiverio en Irán, Siamak Namazi anhelaba desesperadamente sentir el cálido sol en su rostro, recostarse en la hierba y contemplar el cielo azul. Su liberación, junto con la de otros cuatro estadounidenses, marcó un momento de gran emoción y alivio. «Casi ocho años he estado soñando con este día», expresó Namazi en un comunicado después de que él y sus compañeros fueran liberados en un intercambio de prisioneros con Irán. «Quiero ver follaje en lugar de muros y guardianes».

El presidente Joe Biden reconoció el coraje y la perseverancia de Siamak Namazi, Morad Tahbaz, Emad Sharghi y otros dos cuyas identidades no se revelaron, quienes enfrentaron años de «agonía, incertidumbre y sufrimiento». La liberación de estos ciudadanos estadounidenses fue un momento de alegría y un testimonio de la diplomacia en acción. Biden destacó que estos ciudadanos ahora están libres después de haber soportado algo que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar.

Todos estos estadounidenses habían sido acusados falsamente por las autoridades iraníes de ser espías o de trabajar en nombre del gobierno de Estados Unidos en Irán. Estas acusaciones infundadas llevaron a años de detención en condiciones extremadamente difíciles. Al menos cuatro de los cinco estadounidenses habían estado recluidos en la notoria prisión de Evin en Irán, un lugar que Amnistía Internacional ha calificado como «símbolo de la represión política rampante en Irán».

Siamak Namazi, de 52 años, es un empresario iraní-estadounidense. Fue arrestado en octubre de 2015 mientras visitaba a su familia en Teherán. La detención de Namazi fue especialmente impactante, ya que su padre, Baquer Namazi, un ex funcionario de UNICEF, viajó a Irán en 2016 para tratar de liberar a su hijo y también fue arrestado. Ambos fueron condenados a diez años de prisión, y Baquer Namazi fue liberado el año pasado para recibir tratamiento médico.

Emad Sharghi, de 59 años, nació en Irán pero emigró a Estados Unidos siendo niño. Obtuvo un título en economía de la Universidad de Maryland y una maestría en sistemas de información de gestión de la Universidad George Washington en Washington, D.C. Sharghi, que tenía dos hijas y una esposa, también emigrada de Irán, fue detenido en Irán en 2018 y acusado inicialmente de espionaje, cargos que luego fueron retirados. Sin embargo, no se le devolvió su pasaporte, lo que le impedía abandonar Irán. Dos años después, fue arrestado nuevamente cuando intentaba huir hacia el norte de Irak y fue encarcelado en la prisión de Evin.

Morad Tahbaz, de 67 años, es ciudadano de tres países: Estados Unidos, Irán y Reino Unido. Posee títulos de Colgate University y la Escuela de Negocios de Columbia. Tahbaz era uno de los ocho conservacionistas afiliados a la Fundación de Patrimonio de la Vida Silvestre Persa, con sede en Teherán, que fueron arrestados en Irán en 2018 mientras realizaban trabajos de campo en el país. Uno de los proyectos de la fundación consistía en monitorear al guepardo asiático en peligro de extinción, que vive principalmente en Irán.

La liberación de estos ciudadanos estadounidenses es un recordatorio de las dificultades que enfrentan aquellos que son detenidos injustamente en el extranjero y de la importancia de la diplomacia en la resolución de estos casos. También destaca la importancia de la cooperación internacional y los esfuerzos diplomáticos para garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos en situaciones similares.