CLAVE: PORTERIA

CLAVE: PERDER

Según el diccionario de la Lengua de la Española Real Academia …

“perder: cuando ya no tienes lo que tenías” y lo que es peor, no sabes en

donde esta.

Si yo tengo algo y de repente ya no lo tengo es porque lo perdí… o me lo

robaron que es lo mas seguro (definición más moderna)

Por ejemplo… decimos: “tengo una llamada perdida”. Eso es una vil

mentira, no está perdida. No esta contestada que es otra cosa. Si la

tuviera perdida no sabría en donde esta ni quien me llamó… ¿cierto?

Es lo mismo cuando decimos… he perdido la memoria, no es cierto. Que

no me acuerde en donde esta o en donde la dejé o mandé eso no quiere

decir que la perdí… ¿me explico?

Lo que no me explico es que este término también lo usamos cuando

alguien muere…

“ha perdido a un ser querido”.

No lo ha perdido y menos

ahora que sabe muy bien en donde va a estar.

Son expresiones que deberíamos de ir cambiando porque se mal

entiende lo que uno está diciendo.

Si uno dice “he perdido algo”, se entiende que uno lo puede recuperar

cuando lo encuentra ¿no? no se si me estoy explicando. Ahora que hay

que recordar la ley de la materia… que nada se destruye, sino que

simplemente cambia de lugar o de estado.

Para poder entender lo que te estoy diciendo tienes que saber lo básico

de Física Cuántica y algo de Química Orgánica Básica… de otra manera vas

a tener muchos problemas para encontrarle sentido común a lo que te

estoy diciendo.

Si no me entiendes es porque no has ido a la escuela para que te enseñen

lo que es Cálculo Integral y Diferencial… no sabes de lo que te estoy

hablando ¿cierto? No sé porque presiento que estoy perdiendo el tiempo

contigo. ¿Sabes las tablas de multiplicar?… ¿el abecedario? Bueno, ¿las

vocales? Ups, creo que mejor aquí le dejamos.