CLAVE: PORNOGRAFIA INFANTIL

Eres una hipócrita de primera… y no esperes que te ofrezca disculpas por

eso porque es la puritita verdad…

“verdad de Dios”.

Eres de las que “cuelan el mosquito y se tragan el camello”.

Estoy más que seguro que eres de esas que se la pasan pegando en el

pecho diciendo… “mea a culpa, mea a culpa” (esto es latín para los que no

saben).

Mujeres como tú sobran en este mundo… abundan en gran manera por si

acaso no quedo bien claro. Eso me da mucho miedo. Personas como tú me

causan “un no sé qué, que que sé yo”. En serio que les tengo pavor no por

lo que son… sino porque son muchas.

Al parecer eres nacida en este país de EU… y tu esposo es de México

¿verdad?

Si es así, quiero decirte que para tu conocimiento el juego de la Lotería es

más mexicano que nada (no me han dicho lo contrario).

Me gustaría que te contara tu esposo como es que se juega en México ese

juego; de frijolitos, botones, piedritas… de lo que sea se pone en ese juego.

No es lo que tu ganes sino lo que te diviertes jugándolo.

Pero volviendo a lo de tu carta… ¿cómo crees que ese juego de Lotería es

un juego pornográfico nada más porque la sirenita no trae brasier?

Tan mal pensada eres que piensas que los niños les gustan jugar lotería

nada más por verle “sus cosotas” a la sirenita preciosa.

Por favor, por lo que más quieras déjate de tonterías. Estoy más que

seguro que los niños que juegan no ven lo que tu estás viendo en la

sirenita. Ellos crecieron con las “cosas” de la sirena expuestas… al menos

hasta donde se ella nunca se las ha cubierto, no le veo el caso.

Solo para ponerte en tu lugar, (hablando entre nos…) ¿A poco no te

gustaría que el apache no trajera nada… más que su penacho?… golosa.

Acerca de la “dama”… pues qué te diré. En lo particular me gustaría que

fuera de perdido Maribel Guardia. Tiene lo suyo, lo malo es que lo tiene

mal repartido… a mi no me ha tocado NADA. Pero creo que me has dado

una buena idea… cambiar muchas cartas de la Lotería… creo que si.