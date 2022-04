CLAVE: PERROS Y GATOS

Estuve analizando tu carta y, pues creo que te voy a decir algo que nunca en tu vida lo has escuchado. Siento mucho si voy a abrir viejas heridas que crees que ya han sanado; pero si no lo hago desde ya pues creo que te estaré engañando… y eso va en contra de mis principios. Eso de que te sientas mal por la expresión de que “se pelean como perros y gatos” no es nada más porque sí. ¿Sabes? Estuve analizando tu carta, el tipo de letra, tu fecha de nacimiento… el signo que eres, y el resultado me asombró. Nunca había hecho un estudio como el que he hecho y me he quedado anonadado… sorprendido… con la boca abierta. ¿Sabes de donde viene esa molestia por esa expresión? Tal vez no tengas ni la más remota idea de lo que está pasando por tu subconciencia. Yo no creo en la reencarnación, pero contigo creo que voy a tener que hacer una excepción. Según la posición que tenía Saturno con Júpiter, en relación con Venus el día que naciste… !!!!!!! Recórcholis!!!!! santos emplumados, virgen del chorrito del rio Trinity…!!!!!!! me están indicando que tuviste una vida pasada y que… no puede ser lo que estoy viendo. No lo puedo creer. Me niego a creer. Pero como ya empecé ahora termino

Resulta que en tu otra vida fuiste… no sé si un perro o un gato. El asunto es que tu mejor amigo fue un perro, sí es así… entonces fuiste un gato. Por eso mismo te niegas rotundamente a aceptar que se ponga de ejemplo que cuando unas personas no se puede ver se diga que están como los perros y gatos. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Ya estuvo bueno que se diga eso cuando hay gallos que se matan y nadie los pone de ejemplo. Te prometo que voy a trabajar en eso… ya estuvo bueno.

CLAVE: MUERTO

En realidad, no sé de qué me hablas. Creo que estas viviendo en la Edad Media… cuando todo se lo creían, y a lo que no entendían lo adoraban.

No sé cuál es tu rutina, pero creo que debes de empezar por analizar qué es lo que estás haciendo o dejando de hacer. Me dices que últimamente estas teniendo problemas a la hora de dormir y que batallas mucho para poder descansar. Estoy haciendo un análisis de tu cabello, tu sangre, los iris de tus dos ojos y… veo todo normal. En donde creo que hay problemas es con tus uñas. Algo debe de estar pasando con ellas que la estoy viendo un poco anormal. ¿Estas segura de que estas yendo con el manicurista? Porque el análisis de tus uñas me sale con que… caray, no estoy muy seguro, pero creo que si tienes problemas y muy graves. Lo que no entiendo es que tienen que ver tus uñas sucias con eso de lo que me dices… que cuando esta dormida sientes que se te sube el muerto. ¿De qué carajos me estás hablando? ¿Como es que un muerto se puede mover? ¿Para qué carajos se subirá un muerto a un vivo? Es más fácil que un vivo se le suba a un muerto ¿no? Mi recomendación es que: Primero: ya no tomes ese “jarabe” que estas tomando para dormirte. Segundo: te compres una cama más grande. Tercero: que de ser posible le digas a tu marido que se quede en la sala mientras pasas esto. Cuarto: asegúrate que el muerto no sea tu marido. Quinto: deja de comer esos tacos que creo que también te están afectando mucho Si sigues mis recomendaciones creo que muy pronto el muerto ya no se te va a subir. Si el problema sigue… creo que con una estampita de “la virgen del chorrito” en tu cabecera será suficiente para el problema.