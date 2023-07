CLAVE: ARTE

No quiero hacer alarde de lo que no tengo o no sé… así que me voy a

limitar a dar mi opinión… muy pobre, por cierto, pero que me ha

permitido sobrevivir en este mundo lleno de falsedades.

Una de las cosas que me llama la atención es que lo que es arte para unas

personas… para otros es un mugrero y no nos ponemos de acuerdo.

Hay pinturas que las evalúan en millones de dólares y todo el mundo las

quiere tener en sus casas.

Nada más para poner un ejemplo te mencionaré lo de La Mona Lisa.

¿Dime que le ven a esa pintura? Hay muchas razones que tengo para dar

mi opinión de que los expertos han de estar ciegos o no sé qué.

Si verdaderamente es arte… ¿dónde queda la perfección de la belleza?

Si esto es un premio de consuelo ok, pero creo que se les pasó la mano.

Dime ¿a quién fregaos se le ocurre pintar a una mujer sin cejas? no me

vengan a decir que se la depilaron para la pose de esa pintura porque no

les voy a creer.

Además, esta mujer estaba un poco pasada de kilos, libras, gramos…

como le quieran poner. A sólo que lo hayan hecho para un anuncio de una

dieta… ok. Se las paso.

Otra de las cosas es que no estaba peinada para la ocasión. Toda mujer en

su sano juicio NUNCA va a permitir que la pinten o que le tomen una foto

sin peinarse.

Bueno, también hay que reconocer que Leonardo da Vinci ya estaba un

poco viejo y no se dio cuenta de que estaba un poquito gordita, que se

había depilado la ceja y que no se había peinado… y lo más seguro que ni

se había bañado esta mujer… eso es arte.

Estuve haciendo unas investigaciones y pues lo siento mucho por lo que

voy a decir, pero es la puritita verdad.

La Lisa del cuadro fue una gordita que estaba teniendo problemas de

identidad. Estaba en sus años de cambio de hormonas. De ahí el porque se

depilaba las cejas. Tuvo varias dietas… no pudo bajar de peso. Por eso se

depilaba las cejas. En otras palabras, estaba deprimida la muchacha.